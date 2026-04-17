Presentata ieri in via Regis il Comitato della lista civica “Cambiamente per Milazzo”. Al taglio del nastro erano presente il sindaco Pippo Midili, i consiglieri comunali Danilo Ficarra, Nino Italiano, Maria Magliardi, Antonio Amato e l’assessore Francesco Coppolino insieme a Massimiliano Branca.

Il progetto politico che vede la presenza in consiglio comunale di quattro consiglieri ed un assessore sarà presente anche in questa compagine elettorale con una lista di 24 candidati di cui fanno parte un numero importante di donne.

Sanità, sport, servizi, turismo, sociale e attività produttive sono il punto cardine del programma che insieme a tutti i candidati sarà presentato a fine aprile o nei primi di maggio a palazzo D’Amico.

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