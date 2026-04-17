Imparare un mestiere legato al mondo dell’enogastronomia. Diventare pizzaioli, gelatai, lavoratori del settore caseario. Il lavoro come percorso di riabilitazione e di affiancamento da una condizione di inferiorità economica. Obiettivo dunque formare e avviare all’ autonomia lavorativa.

A lanciare il progetto “InsieMe: ricette inclusive” è il Dismed, centro di neuroriabilitazione presieduto dall’ avvocato Enrico Livio, convenzionato e accreditato col Servizio sanitario nazionale che dal 2003 ha in carico pazienti minori e adulti con diverse condizioni neuropsicopatologiche.

Il progetto coinvolgerà da aprile a dicembre del 2026 una decina di ragazzi con disabilità. Partner del progetto che diventano centrali per la professionalizzazione dei soggetti coinvolti, il caseificio Mastroieni, la pizzeria Basilicò hub, la gelateria Arena, la trattoria del Marinaio, the Jungle Delivery.

Lo scopo è quello di creare le condizioni affinchè si costruisca una rete territoriale tra enti del terzo settore, Asp, scuole e imprese locali promuovendo vere opportunità lavorative e di integrazione.Un primo seme per un progetto che si spera possa germogliare sul territorio con il coinvolgimento di altre imprese.

I dettagli saranno presentati lunedì 20 aprile alle 10 nel corso di una conferenza stampa nella sala ovale di Palazzo Zanca.

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