Finanziati dell’Assessorato regionale alle infrastrutture i lavori per la ristrutturazione dell’ex scuola elementare di piazza Fulci, per un importo pari a 296.700,00 euro.

«Si tratta – dichiara il sindaco Gianni Pino – di un ulteriore passo in avanti per la totale ristrutturazione di un immobile che rappresenta la storia di San Filippo del Mela. Con questi fondi metteremo definitivamente in sicurezza la struttura, sistemando l’esterno. Contiamo, poi, di completare i lavori con altri fondi comunali. Un ringraziamento particolare all’assessorato competente per il supporto fornito».

Il finanziamento rientra nel Fondo di progettazione e per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e completamento di opere e infrastrutture, di opere di miglioramento e adeguamento sismico di enti pubblici, di culto e gestori di beni pubblici e/o confiscati alla mafia. Soddisfatto anche il vicesindaco Valentino Colosi: «Grazie a questo cospicuo finanziamento l’ex scuola elementare, che si trova nel cuore di San Filippo del Mela, potrà essere restituita alla fruizione dei cittadini».

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