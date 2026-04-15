Venti chili di pescato pregiato sequestrato stanotte dalla sezione Navale della Guardia di Finanza di Milazzo. Gli uomini delle Fiamme Gialle guidati dal tenente Cosimo Orofino hanno bloccato i pescatori subacquei provenienti da Catania lungo la riviera di Ponente, nei pressi del Tono.

I pescatori di frodo che hanno agito illegalmente con bombole e luci sono stati denunciati per violazioni amministrative.

I militari hanno donato il pescato in beneficienza al Santuario di San Francesco di Paola retta da padre Saverio Cento.

«Ringrazio – precisa padre Saverio, anche a nome delle famiglie – il comandante Orofino e la sua preziosa squadra per il pesce donato che ha regalato un sorriso alla gente che lo ha ricevuto con tante benedizioni. Mi spiace per quanto accaduto ma bisogna sempre difendere il mare di Milazzo».

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