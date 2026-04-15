Il Comune di Milazzo ha disposto l’installazione di nuovi dossi artificiali in diverse strade della città. I primi quattro sono stati sistemati in via Rio Rosso nei pressi dell’intersezione con via San Marco, ai civici n. 39 e n. 43 e nei pressi dell’intersezione con via santa Marina ai civici n. 107 e 110.

L’intervento nasce dalla necessità di ridurre la velocità dei veicoli in aree caratterizzate da elevato traffico veicolare o dove si sono verificati negli ultimi tempi diversi incidenti. Saranno realizzati, quindi, in punti strategici del territorio, in prossimità di scuole, incroci e tratti particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Le altre vie interessate sono: via Tommaso De Gregorio, via Maria Grazia Cutuli, via Fiumarella, via Botteghelle, via Torretta, via Due Bagli, via Carrubbaro, via Ilaria Alpi.

I dossi artificiali avranno larghezza non inferiore a 90 centimetri e altezza non superiore a 5.

Contestualmente, sarà istituito nei tratti interessati un limite massimo di velocità pari a 40 km/h regolamentato con apposita segnaletica verticale di preavviso e indicazione, posizionata in entrambi i sensi di marcia.

«L’iniziativa – spiega l’assessore Francesco Coppolino – è partita volutamente dalla periferia di Milazzo. E successivamente si andrà a intervenire nelle strade dove c’è più necessità. Con particolare attenzione a utenti deboli della strada, quali pedoni e ciclisti. Ma non solo. Altri interventi sono previsti a fine mese. Verranno installati altri segnalatori di velocità, illuminazione per passaggi pedonali o altri tipi di pericolo al fine di migliorare la sicurezza per i pedoni e i conducenti. Saranno posizionati in piazza Roma e Largo dei Mille anche occhi di gatto led autoalimentati ad energia solare».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin