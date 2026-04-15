Il benessere torna protagonista al Parco Corolla di Milazzo con la sesta edizione del Corolla Wellness, in programma il 18 e 19 aprile. Dopo il successo delle passate edizioni, l’evento gratuito si conferma uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace di coniugare bellezza, salute e cura della persona in un’unica esperienza coinvolgente.

Per due giorni, dalle 10 alle 20, il primo piano della galleria si trasformerà in un vero e proprio hub del benessere, dove mente e corpo troveranno spazio tra trattamenti, consulenze e nuove tendenze del settore. Il Corolla Wellness si presenta come una fiera dedicata alla riscoperta dell’equilibrio personale, pensata per chi desidera prendersi una pausa, rigenerarsi e conoscere le più innovative proposte in ambito beauty, skincare e percorsi olistici.

Protagonisti saranno ancora una volta i più noti centri estetici e operatori del benessere del territorio, pronti ad accogliere i visitatori con professionalità e passione, offrendo consulenze personalizzate e trattamenti studiati su misura. L’evento abbraccia una visione moderna e completa del benessere, che va oltre l’estetica e coinvolge sempre più persone, uomini compresi, oggi attenti a uno stile di vita sano e consapevole.

Nel corso della manifestazione sarà possibile vivere esperienze dirette, testare tecnologie innovative e scoprire nuovi brand, grazie anche a dimostrazioni dal vivo e momenti di approfondimento che animeranno il palco dedicato a partire dalla tarda mattinata.

Confermato anche il coinvolgimento di Radio Doc, media partner dell’iniziativa, che trasmetterà in diretta dal Parco Corolla raccontando l’evento e interagendo con il pubblico attraverso interviste e momenti di intrattenimento. A rendere ancora più speciale l’esperienza sarà un omaggio dedicato ai primi visitatori: le prime 500 persone che si registreranno riceveranno una shopping bag con sconti e promozioni esclusive da utilizzare presso le attività presenti.

«Il Corolla Wellness – spiega il direttore del Parco Santi Grillo – si conferma così un evento inclusivo e dinamico, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e di offrire un’occasione concreta per prendersi cura di sé in un ambiente accogliente e professionale. Un invito a fermarsi, respirare e ripartire con nuova energia, immergendosi in un percorso che mette al centro il benessere a 360 gradi».

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