L’Amministrazione comunale di Milazzo compie un passo decisivo verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale. La Centrale unica di committenza “Tirrenoecosviluppo” ha infatti individuato il soggetto aggiudicatario della procedura aperta per la realizzazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) cittadina: si tratta del raggruppamento temporaneo composto da Green Wolf Cer srl di Bologna e Ennepro di Milano.

L’iniziativa, sviluppata attraverso un progetto di partenariato pubblico-privato, ha l’obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio comunale e trasformarla in una risorsa concreta a beneficio della collettività.

L’intervento prevede la progettazione, realizzazione e gestione – per un periodo di 30 anni – di impianti fotovoltaici da installare su edifici e aree di proprietà comunale, con particolare riferimento agli immobili istituzionali e scolastici. Contestualmente sarà costituita la Comunità Energetica Rinnovabile a servizio dei cittadini, promossa dallo stesso Comune. Tutti i costi di realizzazione, gestione e avvio della CER saranno interamente sostenuti dal soggetto aggiudicatario, senza alcun onere a carico dell’Ente.

La Comunità Energetica Rinnovabile è un modello innovativo che consente a cittadini, imprese ed enti locali di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’energia viene immessa nella rete e redistribuita virtualmente tra i membri della comunità, generando benefici ambientali, economici e sociali.

Il progetto permetterà: una riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese; benefici diretti anche per i nuclei in condizioni di povertà energetica; un risparmio per il Comune grazie all’autoconsumo; la produzione e l’utilizzo di energia pulita.

Le famiglie aderenti potranno accedere a energia rinnovabile condivisa, con la possibilità di uscire dalla comunità in qualsiasi momento, senza vincoli. Milazzo è tra i primi Comuni siciliani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti a promuovere concretamente questo percorso verso un modello energetico più sostenibile, inclusivo e orientato al futuro, capace di coniugare innovazione, tutela ambientale e vantaggi economici per l’intera comunità.

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