“Verso il tuo benessere”, al via la nuova edizione dell’evento di Adriano Russo. Per ritrovare l’energia 14 Aprile 2026 Redazionali Ti senti spesso sotto pressione, trascinato da ritmi che non ti lasciano spazio per respirare davvero Metti tutto e tutti al primo posto, rimandando te stesso a “quando ci sarà tempo”? Ecco, ritorna per il quinto anno a Milazzo l’evento che trasformerà la tua vita. Si chiama “Verso il tuo Benessere”, una due giorni di iniziative teoriche e pratiche ideata dal fisioterapista e mental coach Adriano Russo, che quest’anno è in programma il 23 e 24 maggio all’Eolian Milazzo Hotel. «La mente non si ferma mai – interviene Adriano Russo – Il corpo si irrigidisce. Arrivano tensioni, mal di schiena e dolori articolari che ti ricordano che stai chiedendo troppo a te stesso. Non è solo una questione fisica. È il segnale di un equilibrio che si è incrinato. Forse non hai bisogno dell’ennesima soluzione veloce. Forse hai bisogno di fermarti, ascoltarti e ritrovare uno spazio in cui mente e corpo possano tornare in armonia». «Se vuoi scoprire come superare il dolore fisico, ritrovare energia e vivere in equilibrio questa è l’occasione giusta – continua Russo – Si tratta di un evento, giunto alla sua quarta edizione, in cui scoprirai quanto lo stress influisce sulla tua vita e perché respirazione, movimento e atteggiamento mentale sono fondamentali per ritrovare un vero equilibrio psicofisico. Avrai l’opportunità di porre domande per creare e personalizzare le tue pratiche di benessere e potrai connetterti con altre persone che condividono la tua stessa passione per il benessere e, come te, sentono il bisogno di migliorare la propria vita e la propria salute. Imparerai strumenti pratici per gestire al meglio le tue giornate e riscoprire un’energia stabile e duratura, fin dalle prime ore del mattino. Avrai inoltre l’opportunità di ridefinire il tuo stile di vita, fissando obiettivi concreti e realistici che, già dal giorno successivo, ti permetteranno di agire con chiarezza e riprendere in mano la tua vita, ritrovando il benessere che senti di aver perso». Cosa imparerai all’evento? CORPO – Riconnetterti al tuo equilibrio fisico. Utilizzare il diaframma e tecniche di respirazione efficaci per ridurre stress e ansia. Comprendere il legame tra emozioni e postura e come influenzano il tuo benessere. Scoprire l’importanza del movimento fisico per aumentare energia e vitalità in modo sostenibile. Acquisire le basi di un’alimentazione consapevole e il suo impatto sull’equilibrio psicofisico. MENTE – Ritrovare chiarezza e consapevolezza. Fare il punto della tua situazione attuale e comprendere dove sei oggi. Migliorare l’autostima e rafforzare la fiducia nelle tue capacità. Apprendere le basi della meditazione per sviluppare presenza e concentrazione. Conoscere il proprio potenziale (risorse, valori, convinzioni).Comprendere come l’organizzazione del tempo influisca sul tuo benessere. AZIONE – Trasformare la consapevolezza in cambiamento concreto. Definire il tuo stile di vita ideale. Stabilire obiettivi concreti e realistici a breve, medio e lungo termine. Uscire dall’evento con un piano chiaro e applicabile fin dal giorno successivo. Per info e iscrizione: https://adrianorussofisiocoach.it/verso-il-tuo-benessere/ Oppure al numero di cellulare 347.6465115 ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER ADRIANO RUSSO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.637 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT