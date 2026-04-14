Ti senti spesso sotto pressione, trascinato da ritmi che non ti lasciano spazio per respirare davvero Metti tutto e tutti al primo posto, rimandando te stesso a “quando ci sarà tempo”?

Ecco, ritorna per il quinto anno a Milazzo l’evento che trasformerà la tua vita. Si chiama “Verso il tuo Benessere”, una due giorni di iniziative teoriche e pratiche ideata dal fisioterapista e mental coach Adriano Russo, che quest’anno è in programma il 23 e 24 maggio all’Eolian Milazzo Hotel.

«La mente non si ferma mai – interviene Adriano Russo – Il corpo si irrigidisce. Arrivano tensioni, mal di schiena e dolori articolari che ti ricordano che stai chiedendo troppo a te stesso. Non è solo una questione fisica. È il segnale di un equilibrio che si è incrinato. Forse non hai bisogno dell’ennesima soluzione veloce. Forse hai bisogno di fermarti, ascoltarti e ritrovare uno spazio in cui mente e corpo possano tornare in armonia».

«Se vuoi scoprire come superare il dolore fisico, ritrovare energia e vivere in equilibrio questa è l’occasione giusta – continua Russo – Si tratta di un evento, giunto alla sua quarta edizione, in cui scoprirai quanto lo stress influisce sulla tua vita e perché respirazione, movimento e atteggiamento mentale sono fondamentali per ritrovare un vero equilibrio psicofisico. Avrai l’opportunità di porre domande per creare e personalizzare le tue pratiche di benessere e potrai connetterti con altre persone che condividono la tua stessa passione per il benessere e, come te, sentono il bisogno di migliorare la propria vita e la propria salute. Imparerai strumenti pratici per gestire al meglio le tue giornate e riscoprire un’energia stabile e duratura, fin dalle prime ore del mattino. Avrai inoltre l’opportunità di ridefinire il tuo stile di vita, fissando obiettivi concreti e realistici che, già dal giorno successivo, ti permetteranno di agire con chiarezza e riprendere in mano la tua vita, ritrovando il benessere che senti di aver perso».

Cosa imparerai all’evento?

CORPO – Riconnetterti al tuo equilibrio fisico. Utilizzare il diaframma e tecniche di respirazione efficaci per ridurre stress e ansia. Comprendere il legame tra emozioni e postura e come influenzano il tuo benessere. Scoprire l’importanza del movimento fisico per aumentare energia e vitalità in modo sostenibile. Acquisire le basi di un’alimentazione consapevole e il suo impatto sull’equilibrio psicofisico.

MENTE – Ritrovare chiarezza e consapevolezza. Fare il punto della tua situazione attuale e comprendere dove sei oggi. Migliorare l’autostima e rafforzare la fiducia nelle tue capacità. Apprendere le basi della meditazione per sviluppare presenza e concentrazione. Conoscere il proprio potenziale (risorse, valori, convinzioni).Comprendere come l’organizzazione del tempo influisca sul tuo benessere.

AZIONE – Trasformare la consapevolezza in cambiamento concreto. Definire il tuo stile di vita ideale. Stabilire obiettivi concreti e realistici a breve, medio e lungo termine. Uscire dall’evento con un piano chiaro e applicabile fin dal giorno successivo.

Per info e iscrizione: https://adrianorussofisiocoach.it/verso-il-tuo-benessere/

Oppure al numero di cellulare 347.6465115

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER ADRIANO RUSSO

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