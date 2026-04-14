Truffe tramite SMS, attenzione ai messaggi relativi al pagamento Tari. Ecco cosa fare 14 Aprile 2026 Cronaca Il Comune di Milazzo informa che è in corso una campagna di truffe tramite SMS, con messaggi che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (TARI).Comunicazioni che non provengono dal Comune e rappresentano un tentativo di frode. I messaggi invitano generalmente a cliccare su link o a contattare numeri telefonici non ufficiali, al fine di sottrarre dati personali e sensibili. COSA BISOGNA FARE. Non cliccare sui link contenuti negli SMS, non richiamare i numeri indicati nei messaggi, cancellare immediatamente le comunicazioni ricevute. Si ricorda che il phishing è una tecnica fraudolenta attraverso la quale soggetti malintenzionati si fingono enti affidabili per ottenere informazioni riservate, quali dati anagrafici, credenziali bancarie o altri dati sensibili. In caso di dubbi o necessità di verifica, si invita a fare riferimento esclusivamente ai contatti ufficiali disponibili sul sito istituzionale dell’ente. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 655 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT