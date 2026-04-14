Il Comune di Milazzo rende noto che è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dirigente dell’area vigilanza, con incarico di Comandante della Polizia Locale.

La procedura concorsuale, prevista nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel PIAO 2026-2028, si è svolta nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità dell’azione amministrativa.

Al bando, pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma nazionale “InPA”, hanno partecipato 42 candidati.

A seguito delle prove selettive – scritte e orali – sono risultati idonei quattro candidati ammessi alla fase finale.

Con determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e la graduatoria definitiva di merito.

Al primo posto si è classificato Salvatore Campagna, che è stato pertanto nominato vincitore del concorso. Prenderà il posto di Giacomo Villari.

L’Amministrazione comunale procederà con successivo provvedimento alla costituzione del rapporto di lavoro.

Con questo atto, il Comune di Milazzo compie un ulteriore passo nel rafforzamento della struttura amministrativa e del settore della Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, sicurezza e qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

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