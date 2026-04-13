Vittoria importante per la Nino Romano, che si impone con un netto 3-0 sul campo dello Zafferana Volley e continua la propria corsa nelle zone alte della classifica.

La trasferta etnea è stata però segnata da un imprevisto tutt’altro che marginale: un guasto al mezzo che trasportava la squadra ha rischiato di compromettere l’arrivo in palestra. In questo contesto, determinante è stato l’intervento della Zafferana Volley, che ha prontamente messo a disposizione mezzi e supporto logistico per consentire alle atlete milazzesi di raggiungere l’impianto e disputare regolarmente la gara. Un gesto di collaborazione e sportività che merita di essere sottolineato.

Superata la fase iniziale, la Nino Romano ha saputo mantenere alta la concentrazione, approcciando il match con grande determinazione. Dal punto di vista tecnico, la partita ha avuto poca storia: le ospiti hanno preso il controllo fin dalle prime battute, mostrando solidità in ricezione anche contro servizi particolarmente aggressivi e limitando gli errori negli altri fondamentali.

Ne è scaturita una prestazione ordinata ed efficace, costruita su un gioco corale e continuo che non ha lasciato spazio alla reazione delle padrone di casa. I parziali (11-25, 15-25, 9-25) raccontano con chiarezza l’andamento di una gara sempre gestita dalla formazione milazzese.

Con il quarto posto già acquisito, la Nino Romano continua a inseguire un miglior piazzamento in vista dei playoff, obiettivo che potrebbe garantire un percorso più agevole nella fase successiva.

A una giornata dal termine, la classifica resta estremamente equilibrata: Messina Volley, Nino Romano e Futura Volley condividono quota 53 punti, in piena lotta per il secondo posto alle spalle della capolista New Amando Volley.

Sarà però l’ultima giornata a concentrare il peso maggiore dell’intera stagione. Gli incroci finali metteranno le tre contendenti davanti a sfide tutt’altro che scontate e dal valore decisivo, in cui ogni set, e potenzialmente ogni punto, potrà incidere sulla classifica finale.

La Nino Romano affronterà al PalaCiantro la capolista New Amando Volley in un confronto ad altissimo coefficiente di difficoltà, contro una squadra che ha già dimostrato la propria superiorità nel corso del campionato. La Messina Volley sarà impegnata contro l’Asd Volley ’96, formazione motivata a chiudere la stagione con una prestazione di rilievo davanti al proprio pubblico. La Futura Volley, sulla carta favorita, dovrà comunque evitare cali di tensione contro la New Volley Torregrotta.

Tre partite diverse per caratteristiche, ma accomunate dallo stesso peso specifico: ultimi punti che valgono un’intera stagione. La definizione della griglia playoff passerà inevitabilmente da questi confronti, destinati a stabilire non solo le posizioni finali, ma anche gli equilibri con cui le squadre si presenteranno alla fase decisiva del campionato.

Il margine di errore è ormai ridotto al minimo e ogni dettaglio potrà fare la differenza. Il finale di stagione si preannuncia quindi come un vero e proprio spartiacque, in cui la capacità di gestire pressione e momenti chiave sarà determinante.

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