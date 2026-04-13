Al Palacannizzaro di Caltanissetta si è svolta domenica 12 aprile la manifestazione regionale “Seiken Cup 2”, un evento sportivo che ha visto la partecipazione di numerose società siciliane, impegnate negli sport da combattimento, in particolare Mma e Grappling.

Il team milazzese Rudis ha preso parte alla competizione con due giovanissimi atleti, Giorgio Andaloro e Luca Spoto, entrambi protagonisti di un’ottima prestazione nella specialità grappling. I due atleti si sono infatti aggiudicati la medaglia d’oro nelle rispettive categorie di peso. Giorgio Andaloro ha superato entrambi i suoi avversari finalizzandoli con una leva al gomito (arm lock), mentre Luca Spoto ha conquistato la vittoria contro il primo avversario per decisione arbitrale, imponendosi poi nel secondo incontro e vincendo ai punti.

Il Team Rudis di Milazzo segue da anni i propri atleti in queste discipline, ottenendo risultati sempre più rilevanti, frutto di un lavoro costante portato avanti da uno staff di coach qualificati e professionali. La preparazione nel grappling è curata in particolare dal coach Ivan Nania, presente alla trasferta insieme al coach Salvatore Andaloro, responsabile del settore clinch fighting, mentre il coach Roberto Andaloro si occupa del settore striking.

Insieme a questi tre coach anche altri collaboratori contribuiscono alla crescita dell’associazione. Manifestazioni come questa rappresentano il risultato della collaborazione tra diverse scuole, con l’obiettivo di sviluppare e consolidare un movimento sportivo regionale sempre più ampio e strutturato.

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