Midili presenta la sua squadra e i nuovi progetti nel segno della continuità. E risponde a De Luca e Castelli

Midili presenta la sua squadra e i nuovi progetti nel segno della continuità. E risponde a De Luca e Castelli

Il sindaco uscente Pippo Midili ha presentato la sua squadra. Quella con cui affronterà le elezioni di maggio prossimo. Lo ha fatto nel corso di un incontro durante il quale ha anche svelato alcuni progetti da attuare durante il prossimo mandato.

POLEMICHE. Davanti ai tanti cittadini che hanno riempito il teatro Trifiletti, Midili ha dedicato una prima parte del suo intervento per rispondere ad alcune affermazioni fatte da Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, e da Laura Castelli, candidata a sindaco di Milazzo. E tra le tante cose dette, due sono state quelle diventate subito oggetto di discussione. La questione che riguarda l’incarico assegnato da Federico Basile a Laura Castelli alla Città Metropolitana e la frase pungente di Midili nei confronti di Cateno De Luca: «Dovrebbe stare attento con chi si fa le fotografie quando viene a Milazzo, perché potrebbe finire anche lui su report». Midili ha poi svelato che, per le affermazioni fatte in passato da Cateno De Luca, ha presentato querela.

PROGRAMMA. Pippo Midili si è poi soffermato in modo particolare sul suo programma. A sorprendere è stato il progetto del Palatukery, una struttura moderna e polifunzionale destinata a sostituire il vecchio impianto di Ponente ormai obsoleto, area interessata da un più ampio progetto di riqualificazione del valore complessivo di 19 milioni di euro, attualmente al vaglio della Regione per il finanziamento.

Nei prossimi giorni sarà convocata la conferenza dei servizi, alla quale prenderanno parte tutti gli enti competenti, con l’obiettivo di acquisire i necessari pareri e le autorizzazioni propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo. L’intervento riguarda l’area compresa tra le vie M. Regis e Tukory, da tempo in condizioni di degrado e inutilizzo, e prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale destinata ad attività sportive e aggregative. Il progetto prevede la demolizione del manufatto esistente dopo la realizzazione del nuovo Palazzetto e la successiva costruzione di una struttura concepita secondo criteri di sostenibilità ambientale e integrazione con il contesto urbano e naturalistico. Parallelamente, l’area attualmente occupata dal Palasport sarà riconvertita in coerenza con il PUDM, attraverso la realizzazione di uno spazio più aperto, fruibile e integrato con il paesaggio costiero. È prevista la creazione di un campetto polifunzionale all’aperto, che si affiancherà a quello già esistente.

E spazio anche per il nuovo stadio comunale. Il vecchio impianto, infatti, è stato negli ultimi mesi oggetto di numerose polemiche. Nei programmi del sindaco di Milazzo c’è un progetto che regalerà alla città un impianto all’avanguardia.

Tanti altre le tematiche toccate supportate dalla progettualità. Dai nuovi percorsi del Castello, il manto stradale, lo sviluppo turistico ed economico, la portualità e la valorizzazione del patrimonio esistente.

L’obiettivo è quello di consolidare i risultati raggiunti e dare continuità a un programma che punta come già fatto fino ad oggi su infrastrutture, servizi e sviluppo del territorio.

Forte e compatto il sostegno della coalizione, composta da sette liste tra partiti e civiche: Forza

Italia, Fratelli d’Italia, “Milazzo 2026”, “Città Futura”, “Fare Milazzo”, “Prima Milazzo” e “CambiaMente”. Sul palco del teatro cittadino sono saliti i rappresentanti Alessandro Oliva, Roberto Mellina, Lydia Russo, Stefania Scolaro, Antonio Foti, Antonio Nicosia, Fabrizio Spinelli e Nino Italiano che hanno ribadito il loro pieno appoggio a Midili, sottolineando la volontà di proseguire il percorso amministrativo avviato e di rafforzare ulteriormente ľ’azione di governo.

Nel corso della serata sono intervenuti anche esponenti politici regionali e nazionali.



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