La coalizione progressista si presenta unita, una lista unica a sostegno della candidatura di Vacca 13 Aprile 2026 Cronaca Un progetto politico che punta al rinnovamento sceglie di rafforzarsi fino in fondo, nel segno dell’unità.Le forze della coalizione progressista (M5S, PD e Rifondazione Comunista) che sostengono la candidatura di Michele Vacca annunciano ufficialmente la decisione di presentarsi con un’unica lista, frutto di un percorso condiviso fatto di ascolto, confronto e partecipazione che va avanti ormai da tre anni. Una scelta chiara, che mette al centro non le sigle ma la qualità della proposta politica e la credibilità di una squadra pronta a governare. La lista unica rappresenta un passo decisivo verso una politica più coesa e responsabile, capace di superare divisioni e personalismi per offrire ai cittadini una proposta forte, riconoscibile e radicata nel territorio, e per rilanciare un’intera area politica anche negli anni a venire. «Abbiamo scelto l’unità – dichiara Michele Vacca – perché Milazzo ha bisogno di una squadra solida, capace di affrontare le sfide della città con serietà e visione. Non è più il momento dell’io: è il tempo del noi. Questa lista nasce da mesi di lavoro, dall’ascolto dei cittadini e da un confronto continuo con il territorio, che ci ha chiesto con forza di presentarci uniti a questo appuntamento elettorale.Ci presenteremo con chiarezza, mostrando i nostri simboli, perché non abbiamo nulla da nascondere e nulla di cui vergognarci». Ma questa scelta ha anche un significato politico preciso: riportare una presenza forte, credibile e autorevole del centrosinistra in consiglio comunale. Negli ultimi anni è mancata una vera opposizione, capace di rappresentare fino in fondo le istanze di una parte importante della città e di contribuire in modo serio e costruttivo al dibattito pubblico.È proprio questo vuoto, evidente e sempre più avvertito dai cittadini, che la coalizione progressista intende colmare. All’interno della lista convivono esperienze diverse, sensibilità plurali, competenze e un forte elemento di intergenerazionalità. Dai temi sociali allo sviluppo economico, dalla cultura all’ambiente, con un obiettivo comune: costruire una Milazzo più giusta, più partecipata e capace di guardare al livello nazionale ed europeo. Una città che faccia propri concetti innovativi come quello di ecosistema urbano e di rinascenza urbana, al centro del programma politico della coalizione. «La politica – aggiunge Michele Vacca – deve tornare a essere presenza, responsabilità e servizio alla comunità. Ma soprattutto deve tornare a occuparsi del merito delle questioni.Basta urlatori di professione e rappresentanze vuote: serve una classe dirigente capace di lavorare seriamente per l’interesse reale dei cittadini». Domenica 26 aprile saranno presentati i candidati e le candidate che comporranno la lista, insieme a un ulteriore approfondimento dei punti programmatici che guideranno l’azione amministrativa. C’è una parte della città che sente il bisogno di voltare pagina e chiede di tornare ad avere una rappresentanza forte in consiglio comunale. Oggi questa possibilità prende forma in una proposta unitaria, credibile e pronta a rappresentarla, dentro e fuori le istituzioni. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 500 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT