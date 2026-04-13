Un progetto politico che punta al rinnovamento sceglie di rafforzarsi fino in fondo, nel segno dell’unità.

Le forze della coalizione progressista (M5S, PD e Rifondazione Comunista) che sostengono la candidatura di Michele Vacca annunciano ufficialmente la decisione di presentarsi con un’unica lista, frutto di un percorso condiviso fatto di ascolto, confronto e partecipazione che va avanti ormai da tre anni.

Una scelta chiara, che mette al centro non le sigle ma la qualità della proposta politica e la credibilità di una squadra pronta a governare.

La lista unica rappresenta un passo decisivo verso una politica più coesa e responsabile, capace di superare divisioni e personalismi per offrire ai cittadini una proposta forte, riconoscibile e radicata nel territorio, e per rilanciare un’intera area politica anche negli anni a venire.

«Abbiamo scelto l’unità – dichiara Michele Vacca – perché Milazzo ha bisogno di una squadra solida, capace di affrontare le sfide della città con serietà e visione. Non è più il momento dell’io: è il tempo del noi. Questa lista nasce da mesi di lavoro, dall’ascolto dei cittadini e da un confronto continuo con il territorio, che ci ha chiesto con forza di presentarci uniti a questo appuntamento elettorale.

Ci presenteremo con chiarezza, mostrando i nostri simboli, perché non abbiamo nulla da nascondere e nulla di cui vergognarci».

Ma questa scelta ha anche un significato politico preciso: riportare una presenza forte, credibile e autorevole del centrosinistra in consiglio comunale.

Negli ultimi anni è mancata una vera opposizione, capace di rappresentare fino in fondo le istanze di una parte importante della città e di contribuire in modo serio e costruttivo al dibattito pubblico.

È proprio questo vuoto, evidente e sempre più avvertito dai cittadini, che la coalizione progressista intende colmare.

All’interno della lista convivono esperienze diverse, sensibilità plurali, competenze e un forte elemento di intergenerazionalità. Dai temi sociali allo sviluppo economico, dalla cultura all’ambiente, con un obiettivo comune: costruire una Milazzo più giusta, più partecipata e capace di guardare al livello nazionale ed europeo.

Una città che faccia propri concetti innovativi come quello di ecosistema urbano e di rinascenza urbana, al centro del programma politico della coalizione.

«La politica – aggiunge Michele Vacca – deve tornare a essere presenza, responsabilità e servizio alla comunità. Ma soprattutto deve tornare a occuparsi del merito delle questioni.

Basta urlatori di professione e rappresentanze vuote: serve una classe dirigente capace di lavorare seriamente per l’interesse reale dei cittadini».

Domenica 26 aprile saranno presentati i candidati e le candidate che comporranno la lista, insieme a un ulteriore approfondimento dei punti programmatici che guideranno l’azione amministrativa.

C’è una parte della città che sente il bisogno di voltare pagina e chiede di tornare ad avere una rappresentanza forte in consiglio comunale. Oggi questa possibilità prende forma in una proposta unitaria, credibile e pronta a rappresentarla, dentro e fuori le istituzioni.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin