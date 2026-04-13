Si è svolto presso l’aula consiliare il momento conclusivo e di restituzione del progetto promosso dall’amministrazione comunale per la riqualificazione dello spazio neutro, alla presenza del sindaco Pippo Midili, dell’assessora ai Servizi Sociali Natascia Fazzeri e della Dirigente scolastica Delfina Guidaldi.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione simbolica per consegnare attestati di riconoscimento alle studentesse e agli studenti protagonisti dell’iniziativa, che hanno contribuito all’allestimento dello spazio neutro attraverso la realizzazione di pannelli artistici.

L’iniziativa, sviluppata in sinergia con l’Istituto “Guttuso”, ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti, guidati dalle docenti referenti La Fauci, Trio e Lucà. Il percorso, avviato lo scorso mese di agosto e articolato in diversi momenti di confronto, ha portato alla realizzazione di elaborati artistici finalizzati a rendere lo spazio neutro più accogliente e funzionale per utenti e famiglie.

Il progetto si è concluso con la presentazione dei bozzetti finali e la scelta condivisa del tema del mare come filo conduttore delle opere, un elemento fortemente identitario per la città.

«Abbiamo scelto il tema del mare – ha dichiarato l’assessora Fazzeri – immaginando uno spazio capace di trasmettere serenità, come un acquario, a beneficio non solo dei bambini ma anche delle persone fragili. Il mare rappresenta inoltre un elemento distintivo del nostro territorio e veicola un importante messaggio di solidarietà».

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il valore sociale del progetto, considerato un contributo concreto al miglioramento degli spazi dedicati alle situazioni di fragilità, favorendo un ambiente più inclusivo e accogliente. Particolare apprezzamento è stato espresso per l’impegno e la sensibilità dimostrati dagli studenti, nonché per la disponibilità e la dedizione dei docenti che hanno accompagnato il percorso anche oltre l’orario scolastico.

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e servizi sociali.

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