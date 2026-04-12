I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati, dalle prime ore di questa mattina, nel fronteggiare numerosi incendi di vegetazione alimentati dalle , in particolare nel villaggio Salice dove la situazione rimane delicata. Il fronte di fuoco ha interessato non solo Contrada Forte dei Centri, ma si è esteso anche alle zone di Contrada Marchetta e Contrada Mirto. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni. Sul posto sono presenti le squadre del Distaccamento Nord e del Distaccamento di Antillo. L’emergenza sta interessando contemporaneamente gran parte del territorio provinciale.

Anche le squadre dei distaccamenti di Milazzo, Patti e Sant’Agata di Militello sono impegnate sui rispettivi territori.

Interventi anche sulla autostrada A20, in direzione Palermo, dove la squadra del Distaccamento di Moio Alcantara è intervenuta per un incendio a bordo carreggiata. Il denso fumo sprigionatosi dal rogo ha invaso la galleria Telegrafo, causando disagi alla circolazione e richiedendo un rapido intervento per garantire la sicurezza degli automobilisti e la visibilità nel tratto autostradale.

Ogni squadra impegnata sta operando con il supporto di: 1 APS (Auto Pompa Serbatoio), 1 Modulo antincendio boschivo per le zone impervie, 1 ABP (Auto Botte Pompa) per garantire il rifornimento idrico costante. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in pieno svolgimento, coordinate costantemente dalla sala operativa, nonostante le raffiche di vento continuino a rendere difficili le operazioni di contenimento.

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