Torna oggi a Milazzo la “Passeggiata per… il World Cancer Day”, l’evento solidale organizzato in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

L’iniziativa è ideata e promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali del Comune con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce, promuovendo al contempo stili di vita sani e una cultura di solidarietà attiva.

Dopo le iscrizioni partenza alle 10 da Piazza della Repubblica, cittadini, associazioni e istituzioni cammineranno insieme per ribadire un messaggio forte e condiviso: la prevenzione è un impegno di tutti.

Nel corso della giornata sarà possibile acquistare la maglietta ufficiale della manifestazione al costo di 5 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto al Reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, offrendo un sostegno concreto a chi ogni giorno affronta la malattia. Indossarla significherà non solo partecipare, ma contribuire attivamente a fare la differenza.

Durante la manifestazione sarà inoltre allestito un info point dedicato agli screening oncologici, a cura dell’ASP di Messina, con distribuzione di materiale informativo e possibilità di prenotare esami di prevenzione. Un risultato reso possibile grazie alla straordinaria partecipazione di numerose realtà del territorio. Hanno infatti aderito le seguenti associazioni: ADMO | AVULSS | AISM | AIPD | AVIS Milazzo | AIDO | Alzheimer | Centro di Solidarietà | Salus D’Agostino | Fintred | Vincenziane | ASD Ama Camminare in Sintonia | CRI | Il Pozzo di Sicar | La Magnolia APS.

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