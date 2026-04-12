Una serata all’insegna del divertimento, della musica e soprattutto della solidarietà quella andata in scena ieri sera al Bukowski di Milazzo, dove il Leo Club Milazzo, presieduto da Francesco Smedile, e il Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto, guidato dal presidente Antonino Catanese, hanno organizzato un evento benefico che ha coinvolto circa 65 partecipanti.

La serata è stata animata dal celebre gioco Dr Why, format ormai molto conosciuto che unisce quiz, intrattenimento e spirito di squadra. Il tema scelto è stato quello della musica: tra domande di cultura generale, quiz musicali e momenti in cui i partecipanti si sono cimentati anche nel canto, il pubblico ha vissuto un clima di grande allegria e partecipazione. L’iniziativa aveva però un obiettivo profondamente solidale: i fondi raccolti saranno destinati al Centro Cani Guida Lions, contribuendo all’allevamento e all’addestramento di un nuovo cane guida da donare a una persona non vedente, supportandola nelle attività quotidiane e migliorandone autonomia e sicurezza.

Proprio sull’importanza di questo servizio si è soffermato nel suo intervento introduttivo il presidente del Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto Antonino Catanese, sottolineando come il cane guida rappresenti oggi uno strumento fondamentale per la vita di una persona non vedente. Non soltanto un aiuto negli spostamenti, ma un compagno indispensabile che garantisce indipendenza, protezione e una migliore qualità della vita.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Leo Club Milazzo, Francesco Smedile, che ha evidenziato il valore della crescita del movimento Leo sul territorio e la fiducia ricevuta negli ultimi anni. «Sono contentissimo e profondamente grato per la fiducia che i vari club e i distretti stanno dimostrando nei confronti della città di Milazzo e del nostro club, che negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rinascita. La presenza ieri sera dei presidenti distrettuali della Sicilia, Matteo Siculo, e del distretto che comprende Calabria, Basilicata e Campania, Francesco Persampieri, è un segnale importante. Un ringraziamento speciale va inoltre a Domenico Levita, past presidente distrettuale, presente anche ieri sera, che per primo ha creduto nella città di Milazzo e nel nostro club, dando un impulso decisivo a questo percorso di crescita e fiducia».

Smedile ha inoltre ricordato come Milazzo sia ormai sempre più centrale nelle attività Leo del Sud Italia: dal concerto di solidarietà del 7 marzo al Teatro Trifiletti, al II Consiglio Multidistrettuale che ha portato in città circa 150 ragazzi da tutta Italia, fino al Consiglio Distrettuale Y Uniti che ha riunito tutti i club del Sud. Un ulteriore motivo di orgoglio è stato sottolineato anche per il Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto, tra i protagonisti dell’iniziativa. Si tratta infatti di una realtà storica del territorio, uno dei Leo Club più antichi della Sicilia, risultato che rappresenta una grande soddisfazione per il presidente Antonino Catanese e per tutto il club, da sempre impegnato in attività di servizio e solidarietà.

A chiusura della serata, i due presidenti hanno lanciato un appello congiunto alla cittadinanza, invitando a partecipare sempre più attivamente alle iniziative dei club service. «I club service rappresentano spesso il vero anello di congiunzione tra le persone che vivono situazioni di difficoltà, troppo spesso ignorate, e la comunità civile. Partecipare alle nostre iniziative significa non solo vivere momenti di aggregazione, ma contribuire concretamente ad aiutare chi ha bisogno. Più persone si avvicineranno a queste realtà, più forte sarà la rete di solidarietà che riusciremo a costruire sul territorio».

Smedile e Catanese hanno inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento al locale che ha ospitato l’iniziativa, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. In particolare, hanno sottolineato l’importanza del supporto ricevuto nell’organizzazione della serata, che ha incluso la possibilità di garantire momenti di gioco e intrattenimento per tutti i partecipanti, gesto che ha contribuito concretamente al successo dell’evento e allo spirito di condivisione che lo ha caratterizzato.

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