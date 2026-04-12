Milazzo, oggi la presentazione nuovi candidati con Laura Castelli Sindaco 12 Aprile 2026 Cronaca Si svolgerà oggi, domenica 12 aprile, alle 11.30, al comitato elettorale di via Piraino 40, la presentazione di nuovi candidati nelle liste di Laura Castelli Sindaco di Milazzo. All’incontro saranno presenti anche gli onorevoli Cateno De Luca e Matteo Sciotto. Al termine dell’incontro, il candidato sindaco e presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, insieme a Cateno De Luca, Matteo Sciotto e ai candidati, effettueranno il tour nei quartieri della città. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 726 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT