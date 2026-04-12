Si chiama “Salute in Viaggio” la nuova iniziativa di sanità di prossimità promossa dal Gruppo Caronte & Tourist in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per portare screening gratuiti nelle periferie messinesi, con un’attenzione particolare alle persone in condizioni di fragilità sociale.

Il programma — presentato questa mattina nella sede del Gruppo nel corso di una conferenza stampa— prevede sette giornate di visite mediche gratuite durante le quali i camper della Croce Rossa con a bordo medici volontari e personale qualificato raggiungeranno i villaggi della città offrendo visite generiche e specialistiche di primo accesso.

Il progetto si inserisce nelle celebrazioni dei sessant’anni del gruppo e in un percorso già avviato lo scorso ottobre, quando il Gruppo aveva organizzato il Villaggio della Salute in partnership con Komen Italia per la prevenzione senologica, un evento che aveva coinvolto centinaia di donne. “Salute in Viaggio” ne eredita lo spirito, amplificandone la portata territoriale grazie a un modello itinerante e capillare.



«I nostri sessant’anni sono stati la piattaforma per celebrare i territori nei quali siamo cresciuti e le comunità che ci hanno accompagnato. Un’esigenza di prossimità che abbiamo espresso promuovendo iniziative culturali — come partner nella rivisitazione di Horcinus Orca per Taobuk — e artistiche – con i concerti gratuiti di Roy Paci e de I Patagarri” – ha introdotto Tiziano Minuti, responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist- “Con Salute in Viaggio chiudiamo questo percorso portando la prevenzione sanitaria dove serve di più: nelle periferie nord e sud della città».

«Questa iniziativa rappresenta per noi molto più di un progetto di responsabilità sociale: è un atto d’amore verso la nostra città e verso chi spesso rimane ai margini, anche quando si tratta di tutelare la propria salute. Come azienda radicata in questo territorio da oltre sessant’anni, sentiamo profondamente la responsabilità e il privilegio di poter fare la differenza nella vita delle persone», afferma Pietro Franza, Amministratore Delegato del Gruppo Caronte & Tourist.

«L’obiettivo comune è quello di raggiungere le persone là dove si trovano: è il medico a cercare il paziente, e non il contrario – così Antonio Chimicata, Presidente della sezione di Messina della Croce Rossa Italiana -I professionisti coinvolti sono tutti volontari, pronti ad accogliere e visitare chiunque voglia avvicinarsi alla prevenzione. In particolare, sarà possibile effettuale visite con specialisti endocrinologi, dermatologi, cardiologi, otorinolaringoiatri e oftalmologi, ma anche logopedisti, nutrizionisti e tanto altro».

Catalizzatori di questo evento sono le parrocchie, che saranno l’ossatura logistica e organizzativa del progetto, mettendo peraltro a disposizione spazi antistanti le chiese per l’accoglienza dei pazienti. A rappresentare questa sinergia Monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina che ha tenuto a precisare: «le parrocchie offriranno un supporto concreto, ospitando le visite nei propri locali. È una collaborazione tra impresa, terzo settore e istituzione ecclesiastica che rappresenta un avanzamento culturale».

Il programma delle giornate è stato illustrato da Piera Calderone, Diversity & Disability Manager del Gruppo: «Il primo evento si è svolto oggi domenica 12 aprile presso la Chiesa di Mili San Marco, punto di incontro per i villaggi di Mili Marina, Mili San Pietro e Mili Moleti e le zone limitrofe. Il 19 aprile invece sarà la volta della periferia Nord, data in cui le visite saranno effettuate nei pressi della chiesa di Curcuraci e coinvolgerà i centri limitrofi: Marotta, Faro Superiore, Massa San Nicola, Massa Santa Lucia, Massa San Giorgio, Massa San Giovanni, Castanea»

Le giornate di screening proseguiranno poi nelle date del 10 e 24 maggio, 14 e 28 giugno e 5 luglio con tappe nei quartieri di Villaggio C.E.P., Giostra, Giampilieri, Ganzirri e Camaro San Paolo.

Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati sui canali ufficiali del Gruppo e nelle zone interessate.

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