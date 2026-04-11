A pochi giorni dai Solenni Festeggiamenti Esterni in onore del Glorioso Patriarca San Giuseppe, nel cuore del Borgo Antico di Milazzo, la città di si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi dell’anno in un intreccio di fede e Tradizione.

Ritorna, infatti, la tradizionale e rinomata “Sagra della Sfincia”, iniziativa patrocinata dal Comune di Milazzo, che si svolgerà nell’affascinante scenario della Scalinata del Castello di Milazzo, sabato 18 aprile.

Le sfince – morbide frittelle della tradizione – diventano simbolo di convivialità e condivisione, tra stand gastronomici, espositivi e momenti di intrattenimento.

La serata sarà animata dalla musica del Dj Carmelino La Rocca e la voce di Luana Merlino. Ospiti della serata i “I FALSI D’AUTORE”.

Domenica 19 aprile, invece, è in programma la Festa Esterna del Glorioso Patriarca San Giuseppe, la giornata più importante dei Solenni Festeggiamenti, dove sarà caratterizzata dal fragore dei colpi di cannone e il suono festoso delle campane: un richiamo antico che annuncia il giorno di festa. Dopo di chè nella mattinata le strade si riempiranno di musica e gioia grazie alla Banda Musicale che percorerrà alcune vie della Città in segno di festa verso il Glorioso Patriarca, mentre i momenti liturgici si alternano a quelli più popolari.

Nel pomeriggio alle 17, ritornerà tra le vie della Città la Processione del Glorioso Patriarca San Giuseppe, un momento molto atteso e sentito dove il simulacro del Patriarca attraversa le strade del Borgo Antico e della Città, accompagnato da una folla partecipe e commossa, dove le luci, i canti e i gesti di devozione trasformano la città in un palcoscenico di fede viva, dove ogni passo racconta una storia tramandata di generazione in generazione.

Domenica 26 aprile, con la Celebrazione Eucaristica delle 10, seguita dalla Reposizione del Santo sull’altare e l’estrazione dei premi del sorteggio si concluderanno i festeggiamenti targati 2026.

Un evento vissuto intensamente da tutta la comunità. Dietro ogni dettaglio – dall’organizzazione delle celebrazioni alla preparazione delle sfince – c’è il lavoro instancabile del Comitato Festeggiamenti. Un impegno che testimonia quanto questa tradizione sia ancora viva e profondamente radicata.

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