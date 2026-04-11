Svincolati Milazzo – EcoJump Messina Basket School 75-70. Parziali 28-20 44-36 64-58. La Svincolati Milazzo torna al successo battendo la Basket School Messina al termine di una gara che ha visto i ragazzi di Coach Priulla avanti sin dall’avvio. Pronti e via ed arriva la tripla di Maiorana, gli ospiti rispondono con la bomba di Vinciguerra, perfetta parità dopo un minuto.

Bolletta e Beltadze si iscrivono a referto mentre è ancora Maiorana con un gioco da tre punti a rilanciare avanti Milazzo. I messinesi provano a rispondere e riagguantano la parità a metà frazione. Malual in evidenza e le triple di Bolletta ed Aiello portano la Svincolati sul +10, Coach Sidoti chiama timeout. Al rientro le realizzazioni da oltre l’arco di Iannicelli e Busco valgono il – 4 per gli scolari. Nei minuti finali della frazione Malual e Letizia riportano avanti i suoi ed i mamertini chiudono sul +8. In avvio del secondo quarto Chakir va a segno e riduce il gap, i milazzesi giocano a ritmi alti e con il trio Maiorana, Bolletta, Malual torna sul +10 a 6.06 dal riposo lungo. I giallorossi non ci stanno, tornano sotto, ma le realizzazioni da oltre l’arco di Onwuta ed Aiello firmano il +8 per i padroni di casa al giungere della seconda sirena.

Al rientro i biancoblù toccano il +12 con Malual ma Busco e compagni non demordono e con un parziale di 7-0 rientrano in partita, 48-43 il punteggio. La Svincolati però non si disunisce e così arrivano le triple di Maiorana e Skesters che spengono tentativo ospite. Nei restanti minuti della frazione Bolletta tiene Milazzo sul +14, la nuova reazione ospite fisserà il terso parziale sul 64-58.Un mai domo Chakir si carica la squadra sulle spalle e Messina va sul – 1 dopo tre minuti dell’ultimo periodo.

I giovani di Coach Priulla dimostrano maturità e la loro voglia di vincere prende il sopravvento. Skesters piazza la bomba, Bolletta colpisce dalla media ed un canestro di Letizia rispediscono indietro la Basket School Messina, +9 Svincolati. I giallorossi sembrano accusare il colpo e la nuova tripla di Maiorana vale il +12 a tre minuti dalla sirena finale. La formazione ospite non vuole alzare bandiera bianca ed accorcia sul – 5, ma è ormai troppo tardi. La Svincolati Milazzo brinda al successo insieme ai propri tifosi che per l’intero arco della gara li hanno sostenuti incessantemente.

Svincolati Milazzo: Maiorana 14, Malual 19, Aiello 8, Spada, Druzheliubov 2, Letizia 6, Doria ne Bolletta 17, Alioto ne Skesters 6, Onwuta 3, La Bua neAll. Priulla/Vice All. Costantino /2^ Ass Mammina

EcoJump Messina Basket School: Lo Iacono 5, Marinelli 9, Vinciguerra 13, Iannicelli 3, Chakir 27, Cangemi ne Beltadze 2, Warden 3, Busco 8, Sakovic.All. Sidoti.

Arbitri: Beccore – D’Amore

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