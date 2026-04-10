In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Pippo Fiocco ufficializza la propria candidatura a Sindaco, presentando un progetto politico che nasce dal basso, dalla partecipazione e da una profonda conoscenza del territorio.

“Non possiamo più permetterci di restare spettatori,” afferma Fiocco. “È il momento di tornare protagonisti della vita della nostra comunità, costruendo insieme un cambiamento concreto e duraturo.” Un messaggio chiaro, che si inserisce in un contesto segnato dalla fine anticipata della precedente amministrazione e dalla necessità, oggi più che mai urgente, di restituire stabilità e visione a Saponara.

Il progetto amministrativo si fonda su tre direttrici principali: il rilancio del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse umane e ambientali, un’efficienza amministrativa capace di avvicinare il Comune ai cittadini e intercettare nuove opportunità di finanziamento, e un rinnovato impegno per il decoro urbano e il potenziamento dei servizi, esteso a tutte le frazioni.

Ma è soprattutto nella visione complessiva che il programma trova la sua forza. La scuola viene riconosciuta come primo presidio contro lo spopolamento, con l’intenzione di reinvestire sull’istruzione e reintrodurre strumenti di sostegno come le borse di studio. Parallelamente, si punta a costruire condizioni concrete affinché i giovani possano scegliere di restare o tornare, trasformando Saponara in un luogo di opportunità e non di partenza.

In quest’ottica, il programma dedica ampio spazio allo sviluppo di un ecosistema favorevole all’imprenditoria giovanile: dall’accesso ai fondi europei e regionali alla creazione di spazi di co-working e hub digitali, fino all’istituzione di sportelli comunali per accompagnare cittadini e imprese nelle pratiche burocratiche. L’obiettivo è chiaro: generare lavoro, sostenere nuove attività e valorizzare le vocazioni locali, in particolare nei settori del turismo sostenibile e dell’agroalimentare.

Allo stesso tempo, il progetto guarda con rispetto e attenzione alla terza età, considerata non come un segmento fragile ma come una risorsa viva della comunità. Attraverso iniziative che favoriscano la socialità, la trasmissione della memoria e servizi di prossimità più efficienti, si intende rafforzare il tessuto sociale e costruire un ponte tra generazioni.

Un ruolo centrale è affidato anche alla cultura e all’artigianato, intesi come leve di sviluppo economico e identitario. Dalla creazione di un marchio “Made in Saponara” alla promozione di eventi e botteghe scuola, l’idea è quella di trasformare tradizioni e saperi locali in opportunità concrete di crescita e attrazione turistica.

Infine, grande attenzione è rivolta alla sicurezza del territorio e alla tutela ambientale. La lotta al dissesto idrogeologico, la manutenzione delle fiumare, la riforestazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici rappresentano priorità non più rinviabili, da affrontare con interventi strutturali e una pianificazione lungimirante.

“Il nostro territorio non è negoziabile,” sottolinea Fiocco, richiamando la necessità di coniugare sviluppo e sostenibilità.

Il programma si articola dunque in una visione organica che mette al centro cinque pilastri fondamentali: giovani e lavoro, welfare e inclusione, imprenditoria, tutela del territorio e infrastrutture moderne. Un percorso che mira a restituire fiducia, competenza e prospettiva a una comunità che chiede di essere ascoltata e valorizzata.

“La sfida che abbiamo davanti non è semplice,” conclude il candidato, “ma Saponara ha tutte le risorse per rinascere. Serve solo il coraggio di cambiare, insieme.”

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