Il Consiglio comunale di Milazzo ha approvalo il regolamento per la definizione agevolata delle entrale comunali. Sulla questione interviene il consigliere comunale Nino Italiano.

«In sintesi si tratta di una sanatoria per i debiti arretrati, con cui i cittadini potranno mettersi in regola nei confronti del Comune attraverso una rateizzazione agevolata, senza pagare sanzioni ed interessi. Abbiamo sfruttato al massimo quanto è stato consentito, rateizzando anche debiti di minore entità e con rate di più lunga scadenza».



«Qualche giorno fa – continua Italiano – ho detto e scritto che quando si ha la possibilità di aiutare i cittadini, soprattutto le famiglie più deboli e bisognose, bisogna all’istante sedersi, confrontarsi e studiare come fornire tutti gli aiuti che si possono dare. È un dovere che abbiamo nei loro confronti, nel momento in cui aspiriamo a ricoprire certe cariche istituzionali».

«Continuerò a battermi per questo – ha concluso Italiano – fino a quando i cittadini mi onoreranno del loro appoggio e della loro fiducia».

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