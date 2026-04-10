Milazzo, equipaggio della GdF salva tartaruga marina in stato di soffocamento. Aveva amo nell’esofago 10 Aprile 2026 Brevi L’equipaggio della motovedetta ibrida Vai 325, della Sezione Navale Gdf di Milazzo guidata dal tenente Cosimo Orofino, nel corso del monitoraggio delle aree protette, ha salvato una tartaruga marina in chiaro stato di difficoltà. Condotta in porto, la tartaruga è stata portata a Palermo all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia dove è giunta ancora vigile anche se in pericolo di vita a causa di un amo nell’esofago. Per salvarla è stato programmato un intervento chirurgico. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 225 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT