Migliorano le condizioni di Antonio Salvo il trentunenne di Santa Lucia del Mela che il giorno di Pasquetta è caduto, in maniera accidentale, dal balcone di un edificio di Gualtieri Sicaminò.

Le condizioni del giovane, per tutti “Musulinu”, sono apparse subito gravi. Dopo l’arrivo dei sanitari del 118, Antonio è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina e ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata con un trauma cranico e facciale, un’emorragia e numerose fratture in tutto il corpo tra cui quella del bacino. Il giovane è stato messo subito in coma farmacologico.

Da ieri qualche piccolo segnale di miglioramento. Non è più intubato e pare sia riuscito anche a dire qualche parola. Non ancora sciolta, però, la prognosi. A preoccupare maggiormente i sanitari sono l’emorragia cerebrale e i problemi polmonari.

Le condizioni di Antonio tengono con il fiato sospeso tutta la comunità di Santa Lucia del Mela.

«E’ uno di quei ragazzi che illuminano una comunità senza nemmeno rendersene conto. Buono, rispettato, amato da tutti. Figlio di una famiglia seria e laboriosa, cresciuto con i valori più belli. E noi lo aspettiamo. Lo aspettiamo per cantare, per ballare, per ritrovarci insieme. Siamo tutti qui con te, Antonio. Uniti, in preghiera, con il cuore rivolto a te». Questo le parole dell’amministrazione comunale guidata da Matteo Sciotto che si è subito stretta attorno alla famiglia.

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