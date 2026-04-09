Oggi pomeriggio alle 18.45 il sindaco Pippo Midili al teatro Trifiletti presenterà le liste e i candidati che lo appoggeranno in questa campagna elettorale.

«Parleremo di programmi, dialogherò con voi cittadini di ciò che è stato fatto e di quello che sarà volano per le azioni di consolidamento dei prossimi cinque anni – ha affermato il primo cittadino – che ha anticipato gli interventi dei rappresentanti delle sette liste che lo supporteranno: Forza Italia, Fratelli d’Italia e le liste civiche, “Milazzo 2026”. “Città Futura”, “Fare Milazzo”, “Prima Milazzo” e “Cambiamente” che giovedì prossimo inaugurerà il Comitato elettorale in via Regis.

«Costruire il futuro della nostra comunità è un percorso che richiede visione, concretezza e, soprattutto condivisione – ha aggiunto Midili -. Discuteremo delle nostre liste, approfondiremo i programmi e consolideremo le certezze necessarie per guidare una città che continuerà a crescere. Sarà un’occasione preziosa per riflettere sulle nostre radici e guardare avanti: la Milazzo che c’è, la Milazzo che verrà».

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