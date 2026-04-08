Il sindaco Pippo Midili interviene per chiarire le ragioni della propria decisione di non partecipare ad alcuni confronti pubblici organizzati nell’ambito della campagna elettorale.

«Negli ultimi giorni – dichiara il sindaco – ho preso atto che diversi incontri, nati con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di confronto serio e programmatico tra candidati, si sono progressivamente trasformati in momenti di attacco sistematico nei confronti dell’amministrazione comunale».

«Il confronto democratico – prosegue – dovrebbe basarsi su idee, programmi e visioni per il futuro della città. Purtroppo, in più occasioni, ho riscontrato l’assenza di contenuti concreti e la prevalenza di toni polemici, accuse e strumentalizzazioni che nulla hanno a che vedere con un dibattito politico costruttivo».

Il sindaco sottolinea come la decisione di rinunciare a tali appuntamenti non rappresenti una chiusura al dialogo, bensì una scelta di responsabilità: «Non intendo prendere parte a iniziative che vengono definite “confronti” ma che, nei fatti, si riducono a occasioni per delegittimare il lavoro svolto in questi anni, rischiando di alimentare nella cittadinanza percezioni distorte basate su attacchi personali e informazioni fuorvianti».

Pippo Midili evidenzia inoltre il clima della campagna elettorale. «Non posso accettare confronto con chi ha accettato o ha fatto campagna elettorale partendo dai cartonati, passando attraverso le accuse di mafiosità generalizzata e per concludere attacca con fantasiose ricostruzioni più personali che politiche che come unica risposta meritano i luoghi idonei e non certo l’agone politico. Un velo pietoso su chi ha causato disastri economici enormi e parla di dissesto come fosse colpa di altri. Ho troppo rispetto della mia città e dei miei concittadini per permettere a chicchessia di prenderli in giro».

Il sindaco ribadisce la propria visione della politica: «Credo in una politica fondata sui fatti, sulle opere realizzate e sui risultati concreti. Dopo le parole, sono i progetti e il lavoro svolto a parlare. Ed è su questo terreno che continueremo a confrontarci con i cittadini, con la serietà e la trasparenza che hanno sempre contraddistinto la nostra azione amministrativa. A cominciare da domani sera alle 18.45 al Teatro Trifiletti».

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