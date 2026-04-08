D’Amore si unisce al progetto Laura Castelli Sindaco. Tra gli argomenti anche la norma accise 8 Aprile 2026 Cronaca Due i punti centrali emersi nel corso della conferenza stampa di questa mattina: l’adesione di Massimo D’Amore al progetto a sostegno di Laura Castelli sindaco di Milazzo e l’avanzamento concreto della norma sulle accise, incardinata all’ARS, che potrà garantire a Milazzo circa 8-10 milioni di euro l’anno. L’Onorevole Matteo Sciotto ha fatto il punto sulla norma sulle accise: «oggi possiamo annunciare che il disegno di legge è già stato presentato all’ARS ed è stato incardinato in Commissione Bilancio: un primo passo concreto. Se non ci saranno ostacoli, potrà diventare legge tra luglio e agosto». Sciotto ha poi evidenziato il valore politico del provvedimento:«Non bastano le promesse: servono fatti. Questa norma rappresenta un risultato concreto per il territorio, nonostante l’opposizione dell’attuale amministrazione». La presidente di Sud chiama Nord e candidata sindaco Laura Castelli, ha sottolineato il metodo e la visione del progetto: «Abbiamo già iniziato a immaginare come utilizzare queste risorse derivanti dalle accise. Vorrei che fosse la cittadinanza a esprimersi: saranno i cittadini a dirci come investire questi fondi. Il nostro obiettivo è coinvolgere la comunità nelle scelte, rendendola protagonista». Castelli ha inoltre evidenziato altri temi strategici: i costi aggiuntivi del traghettamento, su cui sarà presentato un prossimo disegno di legge, il regolamento dei quartieri per rafforzare la partecipazione attiva e la costituzione della partecipata dei trasporti pubblici. «Questa campagna elettorale – ha aggiunto – sta facendo emergere energie nuove: persone che condividono idee, programmi e un percorso. Andiamo oltre i simboli di partito, con un’unica volontà: rilanciare Milazzo e farle cambiare passo». A seguire, l’intervento di Massimo D’Amore, che ha ufficializzato la sua adesione: «la prima cosa che mi ha colpito di Laura Castelli è la preparazione e la competenza. Milazzo ha bisogno di una visione più ampia e di scelte realmente orientate al bene comune, cosa che è mancata all’attuale amministrazione». D’Amore ha spiegato le ragioni della sua scelta: «la mia non è una decisione emotiva, ma una scelta libera e consapevole. Non ho timore di prendere posizione. Sono a disposizione di questo progetto, dopo l’esperienza da assessore ai servizi sociali durata due anni». Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca ha valorizzato il significato dell’adesione: «ringrazio Massimo D’Amore perché sta dicendo alla città “io ci sono”. Oggi nulla è più scontato: è il momento di metterci la faccia. C’è tanta gente competente che è stata messa da parte e questo non è accettabile». De Luca ha poi richiamato il percorso avviato: «Laura Castelli è stata ufficializzata candidata il 28 febbraio, oggi basta girare per la città per constatare come sta crescendo nei consensi. Il nostro è un movimento territoriale che ha già dimostrato di poter competere e vincere, sorprendendo tutti. L’ho dimostrato a Messina nel 2018 diventando sindaco, così come lo confermano le 500mila preferenze che ho preso da candidato presidente della Regione Siciliana nel 2022». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 303 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT