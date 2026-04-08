E’ in programma venerdì 10 aprile, alle 16.30, a Palazzo D’Amico un convegno sulla recente introduzione del reato autonomo di femminicidio. L’evento organizzato per discutere dei profili costituzionali e penali, prevede il rilascio dei crediti sia per gli avvocati sia per gli studenti di Giurisprudenza ed è organizzato da GiovAMI (Giovani Avvocati Matrimonialisti Italiani) e AMI (Associazione Avvocati matrimonialisti italiani) con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, del Comune di Milazzo, dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto e dell’AIGA di Barcellona. Presente anche l’Elsa (The European Law Students Association) sez. di Messina. Scopo dell’evento formativo è quello di approfondire, tramite gli occhi attenti degli esperti giuristi di svariati settori, il reato di femmicidio da poco introdotto vagliandone pregi e criticità.

Il convegno verrà coordinato e moderato dall’organizzatore, l’avvocato Giancarlo Orlando, responsabile Nazionale GiovAMI e dottore di ricerca in diritto costituzionale. Dopo i consueti saluti istituzionali delle Autorità, introdurrà il tema Antonino Orifici, presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Seguiranno le relazioni di Antonino Amato e Giuseppe Toscano (rispettivamente docenti UniME di diritto costituzionale e penale), di Giovanna Lombardo (PM di Patti), Silvia Maria Spina (Giudice penale presso il Tribunale di Barcellona P.G.) e Viviana Dottore (penalista e componente del direttivo AIGA di Barcellona).

L’opportunità di riflessione è aperta a tutta la cittadinanza interessata che vorrà prendervi parte, stante la sempre più pervasiva necessità di discutere di dette tematiche specialmente al fine di fornire utili strumenti di conoscenza per combattere, in ogni ambito, la violenza di genere.

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