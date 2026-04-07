In occasione della Giornata Nazionale del Mare, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo promuove un evento simbolico e aperto alla cittadinanza dedicato alla tutela dell’ambiente marino e alla diffusione della cultura del mare.

Domenica 12 aprile, alle 12, in Marina Garibaldi a Milazzo, sarà liberata in mare una tartaruga marina recuperata in difficoltà e successivamente curata grazie all’intervento dei veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

L’esemplare sarà restituito al suo ambiente naturale con un gesto altamente simbolico: la tartaruga è stata chiamata “EIRENE”, parola di origine greca che significa pace. La sua liberazione rappresenta un messaggio di speranza e di pace, un segno concreto che dal mare può partire un messaggio universale di armonia, rispetto dell’ambiente e convivenza tra uomo e natura.

L’evento è realizzato con la condivisione e la collaborazione delle istituzioni e delle

realtà impegnate nella tutela del mare, tra cui: Comune di Milazzo, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Area Marina Protetta Capo Milazzo, Lega Navale Italiana sezione di Milazzo, Associazione Marevivo, MuMa – Museo del Mare Milazzo.

La liberazione della tartaruga Eirene diventa così un gesto carico di significato: liberare Eirene significa liberare un messaggio di pace, che dal mare di Milazzo si rivolge simbolicamente a tutti.

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