Si chiama Antonio Salvo il giovane trentunenne che oggi pomeriggio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un balcone di un’abitazione privata di Gualtieri Sicaminò, posto in cui si trovava per festeggiare la Pasquetta insieme ad altri amici. Un incidente, è precipitato dal primo piano di un edificio, che ha fatto calare un silenzio assordante su tutti i comuni della fascia tirrenica. Soprattutto a Santa Lucia del Mela dove il giovane vive ed è particolarmente amato e apprezzato. Giuntista di fibra ottica, è anche un musicista. Fa parte, infatti, parte del gruppo musicale Coppola Nera.

Su Facebook l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Sciotto ha pubblicato un post.

«Antonio per tutti “Musulinu” – scrive – è uno di quei ragazzi che illuminano una comunità senza nemmeno rendersene conto. Buono, rispettato, amato da tutti. Figlio di una famiglia seria e laboriosa, cresciuto con i valori più belli. E noi lo aspettiamo. Lo aspettiamo per cantare, per ballare, per ritrovarci insieme. Siamo tutti qui con te, Antonio. Uniti, in preghiera, con il cuore rivolto a te».

Antonio, che è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina, è ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Arrivato in ospedale è stato subito intubato e stabilizzato. Il bollettino medico, però, parla di un trauma cranico e facciale, di un’emorragia e di numerose fratture in tutto il corpo tra cui quella del bacino. Il giovane è in coma farmacologico in attesa di valutare eventuali interventi chirurgici. Decisione che verrà presa domani dai medici del nosocomio messinese.

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, guidati dal comandante Alberto Del Basso, stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica ma, al momento, sembra prevalere l’ipotesi di una caduta accidentale.

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