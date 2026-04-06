Tragico giorno di Pasquetta per un ragazzo di Gualtieri Sicaminò finito in codice rosso in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto da un balcone proprio durante i festeggiamenti di oggi, lunedì dell’angelo.

Soccorso e portato dai medici del 118 all’ospedale Fogliani di Milazzo è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Milazzo. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.

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