ElisoccorsoGualtieri Sicaminò, giovane cade dal balcone durante il pranzo di pasquetta. E’ grave 6 Aprile 2026 Tragico giorno di Pasquetta per un ragazzo di Gualtieri Sicaminò finito in codice rosso in ospedale. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto da un balcone proprio durante i festeggiamenti di oggi, lunedì dell’angelo. Soccorso e portato dai medici del 118 all’ospedale Fogliani di Milazzo è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Milazzo. Si indaga sulla dinamica dell’incidente. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.359 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT