Incidente A20, scontro tra due auto. Ci sono feriti 2 Aprile 2026 Cronaca Ennesimo incidente sulla A20 Messina-Palermo nei pressi di Rometta. Ci sono feriti. Due auto si sono scontrate sulla corsia in direzione del capoluogo siciliano a pochi chilometri dalla barriera di Villafranca Tirrena. Sul posto Vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Pesanti disagi alla circolazione. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 4.341 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT