Ennesimo incidente sulla A20 Messina-Palermo nei pressi di Rometta. Ci sono feriti.

Due auto si sono scontrate sulla corsia in direzione del capoluogo siciliano a pochi chilometri dalla barriera di Villafranca Tirrena.

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Pesanti disagi alla circolazione. 

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