Definita la gara a procedura aperta pubblicata dal Comune per la gestione dell’impianto sportivo di Bastione. A presentare la migliore offerta è stata la società “Padel Milazzo Sporting Club SSB”. L’ufficio gare sta adesso verificando la documentazione per procedere all’aggiudicazione definitiva. La valutazione della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, non si basa esclusivamente su un singolo parametro economico, ma tiene conto di una pluralità di criteri, sia qualitativi che quantitativi, così come previsto dagli atti di gara.

L’affidamento avrà durata decennale e prevede un canone annuo di concessione pari a 7.200 euro, oltre la percentuale di rialzo offerta in sede di gara. Il servizio sarà remunerato esclusivamente attraverso le tariffe derivanti dalla gestione dell’impianto e dei servizi connessi, secondo il progetto presentato dal concessionario.

La struttura, realizzata grazie a un finanziamento dell’Assessorato regionale alla Famiglia, è dotata di un campo da tennis regolamentare, una pista di running di circa 250 metri con pavimentazione drenante, un campo da bocce, un’area giochi e un’area fitness attrezzata. È inoltre presente un corpo prefabbricato di circa 160 metri quadrati adibito a spogliatoi climatizzati e servizi igienici, accessibili anche alle persone con disabilità. L’area, situata sul retro della scuola elementare Bastione, è interamente recintata, dotata di illuminazione e parcheggio, elementi che ne garantiscono sicurezza e piena fruibilità.

Il concessionario sarà tenuto a realizzare le migliorie offerte in sede di gara e garantire la manutenzione della struttura e delle attrezzature, nonché a promuovere un utilizzo dell’impianto orientato alla funzione pubblica e sociale. In particolare, dovranno essere assicurate attività sportive e ricreative rivolte a tutte le fasce della popolazione, con attenzione a giovani, anziani e persone con disabilità. Prevista inoltre la disponibilità gratuita dell’impianto per un massimo di 10 giorni l’anno in favore del Comune, per lo svolgimento di iniziative istituzionali, previo congruo preavviso.

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