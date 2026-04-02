Il tour elettorale di Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente lunedì scorso ha fatto tappa al teatro Trifiletti di Milazzo. Visita che è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale della squadra che sosterrà Peppe Falliti nella corsa a sindaco di Milazzo e l’inaugurazione del suo comitato elettorale.

Gli otto candidati al consiglio comunale che si sono alternati sul palco e che affiancheranno il medico milazzese nella corsa a Palazzo dell’Aquila sono Silvia Maio, Damiano Maisano, Giovanna Pitrone, Assunta Sciacca, Antonio Orlando, Isabella Cambria, Raul Blasie, Marco Pagano.

Tra gli interventi più incisivi quello di Damiano Maisano, attuale consigliere di minoranza. «È necessario riavvicinarsi alla gente – ha detto – come cerco di fare io ogni giorno. Ci sono tante problematiche che non vengono mai discusse».

Al termine dell’incontro che si è svolto al Trifiletti, il candidato Peppe Falliti ha inaugurato il comitato elettorale di via XX settembre accanto al Conad.

«Siamo fuori dalle logiche della politica – ha dichiarato Falliti – ma siamo persone e professionisti per bene».

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