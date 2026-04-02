Amministrative Milazzo, continua l’iniziativa “Un caffè con Lorenzo”. Sabato nuovo appuntamento 2 Aprile 2026 Cronaca Prosegue il percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza promosso dal candidato sindaco Lorenzo Italiano, che continua a incontrare i cittadini attraverso l’iniziativa simbolica “Un caffè con Lorenzo”. Un appuntamento pensato per creare momenti informali di dialogo, durante i quali condividere idee, raccogliere proposte e confrontarsi direttamente sulle esigenze e sulle prospettive future della città. Il prossimo incontro si terrà sabato alle 11 presso il Bar H70 Drink e Food, nel quartiere di Santa Marina a Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.579 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT