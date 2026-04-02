Prosegue il percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza promosso dal candidato sindaco Lorenzo Italiano, che continua a incontrare i cittadini attraverso l’iniziativa simbolica “Un caffè con Lorenzo”. Un appuntamento pensato per creare momenti informali di dialogo, durante i quali condividere idee, raccogliere proposte e confrontarsi direttamente sulle esigenze e sulle prospettive future della città.

Il prossimo incontro si terrà sabato alle 11 presso il Bar H70 Drink e Food, nel quartiere di Santa Marina a Milazzo.

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