Grandi soddisfazioni per l’APD Sikelia – Sezione Tiro con l’Arco di Milazzo che ha partecipato con successo ai Campionati Regionali Indoor disputati il 21 e 22 marzo 2026 nella suggestiva location di Erice, raccogliendo ben 16 medaglie complessive e conquistando un prestigioso secondo posto nel medagliere Regionale.

La squadra ha dimostrato ancora una volta la qualità del suo lavoro tecnico e la crescita costante dei suoi atleti, confermando il ruolo di protagonista nel panorama del tiro con l’arco siciliano.

Tra i risultati: Medaglia d’oro, titolo di classe e Campioni regionali 2026 per gli Olimpici junior (Stefanelli F. – Cianciolo – Delia) e Ragazzi (Cutugno-Calderone e Saja). Medaglia d’argento per le squadre olimpico allieve (De Gaetano – Vaccarino – Calderone), allievi (Crisafulli – Alosi – Accetta), Ragazze (Sgrò – Caravello – Carocci). Medaglia di Bronzo di Classe per gli olimpici senior (Sgrò – Caglio-La Malfa) e Assoluto per il team olimpico (Sgrò – Stefanelli F. – Cianciolo). Medaglia D’oro di classe e titolo di Campionesse Regionali per la squadra Arco nudo Senior femminile (Ratchang – Ilardo – Filoramo)

Oltre ai titoli a squadre gli atleti milazzesi hanno collezionato numerosi podi individuali con Stefanelli Federico junior Campione Regionale di classe e Vicecampione Regionale Cianciolo Matteo,

Campionessa Regionale Ragazze Asia Sgrò e vicecampionessa regionale Allieve Priscilla De Gaetano.

Vicecampione Regionale Stefanelli Gianluca Master arco nudo e terzo posto per Sawitta Ratchasang Senior arco nudo. Premiato l’impegno quotidiano in allenamento e la preparazione specifica per la stagione indoor. La varietà dei risultati testimonia la profondità del gruppo, con buoni piazzamenti sia nelle divisioni Arco Olimpico che in quelle arco nudo.

La società, presieduta e seguita con passione dallo staff tecnico, ha vissuto questi campionati regionali come un importante banco di prova in vista della stagione outdoor appena iniziata L’edizione 2026 di Erice ha confermato il trend positivo. «Siamo orgogliosi di questi risultati – commentano dallo staff della società –. sono il frutto del lavoro di squadra, della dedizione degli atleti e del supporto delle famiglie».

La trasferta di Erice rappresenta dunque un’altra pagina positiva nella storia recente della polisportiva milazzese, che continua a promuovere il tiro con l’arco tra i giovani del territorio con un progetto educativo e sportivo che rispecchia i valori dei Centri Coni, di cui vantano un affiliazione continua negli anni e una formazione di alto livello.

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