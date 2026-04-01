A partire da martedì 7 aprile e fino a martedì 21 aprile, il complesso monumentale del Castello di Milazzo sarà interessato da lavori di riqualificazione della pavimentazione dell’accesso principale sino all’ingresso della Cinta Spagnola e dell’infopoint. Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza e garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, l’accesso al sito sarà temporaneamente interdetto all’utenza dal 7 al 21 aprile.

L’intervento riguarda uno degli elementi più rappresentativi della Cittadella fortificata, punto di accesso principale al Castello, e si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e miglioramento della fruibilità del sito monumentale.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la riqualificazione dell’infopoint e dell’accesso principale sino all’ingresso della Cinta Spagnola, con interventi sulla pavimentazione, con la continua assistenza di archeologa di gradimento della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, finalizzati a garantire maggiore sicurezza e percorribilità. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’illuminazione, con soluzioni che consentiranno una migliore valorizzazione del contesto architettonico e una fruizione più agevole anche nelle ore serali.

L’intervento si pone inoltre l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’accessibilità complessiva del sito, contribuendo al superamento di criticità legate alla presenza di barriere architettoniche e rendendo l’ingresso più inclusivo per tutti i visitatori.

Il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di circa 100 mila euro, è stato approvato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina e finanziato dalla Raffineria di Milazzo nell’ambito di un protocollo di collaborazione con il Comune, senza quindi gravare sul bilancio dell’Ente.

La riqualificazione dell’ingresso principale rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di recupero e valorizzazione del Castello, già interessato negli ultimi anni da interventi mirati a migliorare i servizi, gli spazi di accoglienza e la fruizione turistica.

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