Il sindaco Pippo Midili, ha incontrato nel pomeriggio di sabato i pescatori del quartiere di Vaccarella per illustrare, documenti alla mano, gli interventi imminenti e le prospettive di riqualificazione dell’area. Nel corso dell’incontro è stato annunciato che entro fine aprile prenderà il via un intervento di ripascimento dell’arenile, finalizzato alla messa in sicurezza dei posti barca. L’operazione prevede il posizionamento di circa 3.000 metri cubi di materiale proveniente dal Torrente Mela, la cui qualità è stata verificata e ritenuta idonea all’utilizzo. Il materiale, che altrimenti sarebbe stato destinato in discarica, verrà così reimpiegato per contrastare l’azione erosiva del mare.

«Si tratta di una soluzione temporanea – ha dichiarato il sindaco Midili – ma rappresenta un impegno mantenuto nei confronti dei pescatori. Parallelamente stiamo lavorando da oltre un anno e mezzo a un progetto più ampio, già finanziato, che richiede i necessari passaggi amministrativi per arrivare alla fase esecutiva».

Il progetto di riqualificazione interesserà l’intero borgo di Vaccarella, con interventi mirati a migliorare la fruibilità degli spazi senza alterarne l’identità storica. In particolare, sono previsti: il rifacimento dei marciapiedi nel tratto compreso tra la salita dei Cappuccini e la Chiesa di Santa Maria Maggiore; il recupero delle ringhiere esistenti e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con accessi facilitati; la messa in sicurezza dei punti vendita dei pescatori mediante l’installazione di pensiline; l’illuminazione dei punti di alaggio attraverso sistemi a energia fotovoltaica; la realizzazione di isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti raccolti in mare; l’installazione di banchi frigo per garantire la corretta conservazione del pescato.

«Questo progetto – ha aggiunto il sindaco – dimostra chiaramente che l’amministrazione non ha alcuna intenzione di procedere verso forme di privatizzazione, ma punta invece a valorizzare e sostenere la tradizione marinara locale».

Nel corso dell’incontro è stata inoltre annunciata un’importante novità per il quartiere: il 29 aprile sarà inaugurato il Museo delle Attività Marinare, all’interno dell’ex asilo Calcagno, ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione culturale e identitaria di Vaccarella.

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