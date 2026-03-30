Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, a Milazzo. Falliti inaugura il comitato elettorale 30 Marzo 2026 Cronaca E’ in programma oggi, lunedì 30 marzo, al Teatro Trifiletti, alle 19, la convention di Controcorrente dal titolo “Vi vengo a trovare tutti. Uno per uno”. Ad intervenire sarà l’onorevole Ismaele La Vardera, leader del movimento a livello regionale. Sarà un momento di confronto politico a cui prenderà parte anche il candidato a sindaco di Milazzo Peppe Falliti, che la termine dell’incontro, inaugurerà il comitato elettorale in via XX Settembre, accanto al Conad, ex Ludoteca. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 673 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT