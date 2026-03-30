E’ in programma oggi, lunedì 30 marzo, al Teatro Trifiletti, alle 19, la convention di Controcorrente dal titolo “Vi vengo a trovare tutti. Uno per uno”. Ad intervenire sarà l’onorevole Ismaele La Vardera, leader del movimento a livello regionale.

Sarà un momento di confronto politico a cui prenderà parte anche il candidato a sindaco di Milazzo Peppe Falliti, che la termine dell’incontro, inaugurerà il comitato elettorale in via XX Settembre, accanto al Conad, ex Ludoteca.

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