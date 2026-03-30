Presentate dieci nuove candidature a sostegno di Laura Castelli candidata sindaco di Milazzo. I nuovi nomi sono stati presentati nel corso di un incontro che si è svolto nella sede del comitato elettorale. All’iniziativa erano presenti il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, la presidente del movimento e candidata sindaco Laura Castelli e l’onorevole Matteo Sciotto.

“La candidatura di Laura Castelli sta producendo un effetto chiaro: partecipazione vera, entusiasmo crescente e cittadini che finalmente scelgono di metterci la faccia. Lo dimostrano i fatti, non le chiacchiere”, ha dichiarato Cateno De Luca.

“Sempre più candidati scelgono liberamente di scendere in campo con noi. Stiamo abbattendo quel muro di paura che per anni ha tenuto in ostaggio questa città e lo stiamo facendo a viso aperto, con determinazione e competenza”. Laura Castelli ha evidenziato lo stato di avanzamento dell’organizzazione elettorale: “Abbiamo già chiuso la prima lista e tra pochi giorni chiuderemo anche la seconda. Stiamo lavorando alla terza lista: una marcia in più per Milazzo. Il nostro obiettivo è uno solo: cambiare davvero questa città”. Nel suo intervento, la candidata sindaco ha inoltre ribadito il valore della partecipazione: “Quello che sta accadendo a Milazzo è straordinario: donne e uomini che scelgono di impegnarsi in prima persona per costruire un’alternativa credibile. È da qui che riparte la fiducia tra cittadini e istituzioni”. Il leader di Sud chiama Nord ha poi lanciato un affondo politico: “Altrove, quando la sfida si fa difficile, i cosiddetti leader scappano. Noi no. Noi scegliamo di esserci e di metterci la faccia. È questo che significa rappresentare un movimento che vuole scardinare la vecchia politica”. Infine, De Luca ha rivolto alcune domande al sindaco uscente: “Come mai ha smesso di parlare di noi? Come mai tutto questo silenzio? E come mai utilizza il suo giornale online per fare campagna elettorale contro di noi e per auto-promuoversi?“, ha concluso.

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