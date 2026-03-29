Pomeriggio in un noto locale di Capo Milazzo finito male. Una rissa fra giovani all’ingresso è culminata con un ferito.

Sul posto due ambulanze del 118 e le volanti della Polizia di Stato.

Si tratta di un giovane a quanto pare ferito alla mano da un colpo di bottiglia di vetro sferrato da un coetaneo.

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