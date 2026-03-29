Milazzo, rissa all’ingresso di un locale del Capo. Ferito un giovane con un colpo di bottiglia 29 Marzo 2026 2 Commenti Pomeriggio in un noto locale di Capo Milazzo finito male. Una rissa fra giovani all’ingresso è culminata con un ferito. Sul posto due ambulanze del 118 e le volanti della Polizia di Stato. Si tratta di un giovane a quanto pare ferito alla mano da un colpo di bottiglia di vetro sferrato da un coetaneo. IN AGGIORNAMENTO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 7.554 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT