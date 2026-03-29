Milazzo, nuovo ordigno bellico trovato nell’area sottostante lo stadio Salmeri. In arrivo gli artificieri 29 Marzo 2026 Trovata oggi pomeriggio nel tratto di spiaggia sottostante lo stadio Marco Salmeri una granata risalente alla seconda guerra mondiale. L’ennesimo ritrovamento fatto negli ultimi tempi sempre nella stessa zona. L’ordigno è stato notato da alcuni passanti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. La sorveglianza è programmata fino a quando verranno gli artificieri di Messina per un intervento altamente specializzato che stabilirà in maniera prioritaria la natura dell’ordigno per poi procedere alla sua eventuale rimozione. La granata è rimasta sepolta per decenni ed è stata portata in superficie dalla mareggiata degli ultimi giorni. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.959 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT