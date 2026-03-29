Trovata oggi pomeriggio nel tratto di spiaggia sottostante lo stadio Marco Salmeri una granata risalente alla seconda guerra mondiale. L’ennesimo ritrovamento fatto negli ultimi tempi sempre nella stessa zona.

L’ordigno è stato notato da alcuni passanti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area.

La sorveglianza è programmata fino a quando verranno gli artificieri di Messina per un intervento altamente specializzato che stabilirà in maniera prioritaria la natura dell’ordigno per poi procedere alla sua eventuale rimozione.

La granata è rimasta sepolta per decenni ed è stata portata in superficie dalla mareggiata degli ultimi giorni.

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