A Milazzo prende forma una nuova iniziativa che punta a rafforzare il settore turistico locale attraverso la collaborazione tra gli operatori dell’ospitalità. L’idea è quella di creare una rete imprenditoriale dedicata al mondo dell’extra-alberghiero, con l’obiettivo di unire le forze, migliorare l’offerta turistica e generare nuove opportunità di crescita per il territorio. Il progetto nasce dalla consapevolezza che il turismo moderno richiede sempre più collaborazione, visione strategica e capacità di fare sistema. Bed and breakfast, case vacanza, affittacamere e tutte le realtà che fanno parte dell’accoglienza extra-alberghiera rappresentano oggi un pilastro fondamentale dell’ospitalità locale, ma spesso operano senza un coordinamento strutturato. La creazione di questa rete imprenditoriale vuole colmare proprio questo vuoto, favorendo il dialogo tra operatori, la condivisione di strategie e la costruzione di iniziative comuni capaci di aumentare la competitività del territorio. Tra gli obiettivi principali vi sono il rafforzamento della collaborazione tra le strutture ricettive, una maggiore forza contrattuale nei confronti dei fornitori, la creazione di eventi sul territorio e lo sviluppo di nuove strategie di promozione turistica.

Un progetto che guarda al futuro e che ha già ottenuto il sostegno dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Milazzo ha infatti espresso il proprio appoggio all’iniziativa, riconoscendone il valore come strumento capace di generare sviluppo economico e rafforzare l’attrattività turistica della città. Per presentare ufficialmente il progetto e coinvolgere gli operatori del settore è stato organizzato un primo incontro pubblico, aperto a tutti i professionisti dell’ospitalità extra-alberghiera del territorio.

L’appuntamento è fissato per domani, domenica 29 marzo alle 18 a Palazzo D’Amico. Prenderanno parte Gloria Curella, esperta in strategie turistiche, Melo Martella e Giuseppe Saporita, commercialisti esperti in fiscalità d’impresa e l’avvocato Costanza Impalà. Il convegno verrà aperto con i saluti. istituzionali del sindaco Pippo Midili e moderato da Gianluca Mirenda.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto e condivisione, durante il quale verranno illustrate le finalità della rete e le opportunità per tutti gli operatori che vorranno aderire a questo percorso di crescita comune. L’obiettivo è chiaro: trasformare la collaborazione tra imprenditori dell’ospitalità in una leva concreta di sviluppo per Milazzo, valorizzando il territorio e costruendo insieme nuove prospettive per il turismo locale. Gli operatori interessati sono invitati a partecipare all’incontro per conoscere il progetto e contribuire alla costruzione di una rete che mira a diventare un punto di riferimento per il settore dell’accoglienza nel territorio e non solo .

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