Nelle giornate di oggi e domani, potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione dell’acqua nelle abitazioni del centro cittadino. Una situazione legata a un importante intervento tecnico in corso alla centrale di mandata dell’acquedotto del torrente Floripotema, dove gli operai del settore idrico sono impegnati in attività di manutenzione e ottimizzazione del sistema.

Si tratta di lavori necessari a garantire una maggiore efficienza e affidabilità del servizio idrico nel medio-lungo periodo, ma che potrebbero comportare temporanee riduzioni di pressione o interruzioni nell’erogazione.

L’amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a fare un uso parsimonioso dell’acqua, limitandone il consumo alle sole esigenze essenziali, al fine di ridurre i disagi e consentire il regolare svolgimento delle operazioni.

Il Comune si scusa per gli eventuali inconvenienti e assicura che i lavori saranno completati nel più breve tempo possibile.

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