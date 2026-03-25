In data odierna, in varie località della provincia di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, dal G.I.P. del Tribunale di Messina, nei confronti di 17 persone, per i reati di”associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti”, “plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti”, “minaccia” e detenzione e porto di armi comuni da sparo.

Alle operazioni volte alla esecuzione della ordinanza cautelare hannopartecipato un centinaio di militari dell’Arma, con il supporto di un velivolo del12° Nucleo Elicotteri di Catania e dei Carabinieri dello Squadrone EliportatoCacciatori “Sicilia”, nonché delle unità cinofile per la ricerca di stupefacenti earmi provenienti dai Nuclei Cinofili di Pedara (CT) e Villagrazia di Carini (PA).

I| provvedimento restrittivo riflette il grave compendio indiziario, raccolto nel corso delle indagini, avviate nel 2023 dalla Procura della Repubblica diBarcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito di un procedimento, inizialmente,instaurato su alcuni episodi di cessione di droghe, poi trasmesso, percompetenza funzionale, alla Procura Distrettuale di Messina.

Le articolate attività investigative, supportate da intercettazioni e da numero siservizi di osservazione e pedinamento, sono state svolte dalla Compagnia di Milazzo, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e si sono concretizzate, inoltre, nell’arresto, apparentemente occasionale, in flagranza del reato di cessione di droga, di otto persone, nonché nel sequestro, in varie occasioni, di circa 2 Kg di stupefacenti e di svariati telefoni cellulari, utilizzatidagli indagati, fonti di prova a riscontro delle frenetiche attività di spaccio.

Esse hanno disvelato, dunque, I’esistenza e l’operatività di un gruppo criminale, connotato da stabile organizzazione con articolata ripartizione dicompiti, dedito al traffico ed alla cessione di hashish, cocaina e crack, sviluppato tra il capoluogo peloritano e la costa tirrenica, interessando l’area compresa tra i Comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Merì, Barcellona Pozzodi Gotto e l’isola di Vulcano.

E’ stato, pertanto, raccolto un grave quadro indiziario, innanzitutto, a caricodei due soggetti, allo stato, ritenuti promotori del sodalizio, dirigendo, essi, tutte le operazioni di approvvigionamento dello stupefacente (prevalentemente nel quartiere messinese di “Gazzi”), il cui successivo smistamento nei predetti centri urbani era assicurato da corrieri e staffette, adusi alle strategie più svariate per eludere gli eventuali controlli delle Forzedi polizia, come acclarato, in occasione del trasporto degli stupefacenti tra Milazzo e Messina, allorquando corrieri, talvolta, sono rimasti appiedati inprossimità del transito dai caselli autostradali, proprio al fine di eludere eventuali controlli. Allo stesso scopo era orientato anche l’impiego di un linguaggio criptico (ad esempio, chiamando la droga “caramelle”, “pietra”, “torta al cioccolato” o “quattro formaggi”), nonché il ricorso alle applicazioni di messaggistica istantanea, evidentemente, ritenute più difficili daintercettare.Ilolo di elevata caratura criminaledei dueelementi di verticedell’associazione è stato ricostruito, essendo emerso, dalle complesseinvestigazioni, il loro potere di dirigere e coordinare tutte le fasi dell’attivitàillecita, dalla fissazione del prezzo di vendita degli stupefacenti alla risoluzionedi varie difficoltà operative quelle logistiche, quelle afferenti alla gestionedei rapporti con i clienti- fino al compimento di atti intimidatori, con l’uso diarmi, per garantirsi la puntuale esecuzione deqli ordini impartiti.In tale quadro, le citate condotte illecite venivano, poi, compiute avvalendosidella stabile collaborazione degli altri 15 destinatari del provvedimentorestrittivo, ciascuno, con un ruolo ben preciso nell’ambito dell’organizzazionetanto da riuscire a esprimere un giro d’affari fino a 1.000€ al giorno.

E’ emerso altresi che gli indagati, al fine di scongiurare il rischio di essere scoperti dalle forze di polizia in occasione della vendita delle dosi di droga,avessero adottato modalità di cessione “a distanza”, consistite nel lancio delle dosi di droga dai balconi agli acquirenti, i quali provvedevano alla successivacorresponsione del prezzo, mediante deposito della relativa somma di denaronelle cassette postali, così da permettere l’attività illecita, anche aglispacciatori sottoposti agli arresti domiciliari.In tale quadro, è stato, poi, individuato anche un soggetto di Torregrotta che intratteneva rapporti diretti con i fornitori messinesi per l’acquisto delladroga e assicurava al sodalizio supporto logistico, mettendo a disposizione lasua officina e unostabile sito in zona rurale.Infine, il compendio indiziario ha consentito di disvelare altri rilevanti profili dirilievo a carico di taluni indagati, tra cui: la partecipazione attiva di 5 donne, legate da rapporto affettivo ad alcuni fra gli indagati, anch’esse destinatarie del provvedimento restrittivo, lequali-oltre che preparare e smerciare le dosi di stupefacente-assicuravano le forniture, talvolta, in assenza dei loro compagni, compivano manovre evasive per occultare gli stupefacenti in occasione di controlli dipolizia e gestivano alcune comunicazioni nell’ambito del gruppo criminale;il reimpiego dei proventi dello spaccio per il sostentamento dei congiuntdetenuti, alcuni dei quali utilizzavano telefoni cellulari, nonostante lo statodi detenzione in carcere;la capacità del gruppo criminale di continuare a operare,nonostante ireiterati arresti e sequestri di stupefacenti, eseguiti dai Carabinieri; lo smercio di stupefacenti anche sull’isola di Vulcano, appannaggio di un indagato che – nel giro di pochi mesi – si è rifornito di sostanze per 15.000€, gestendo sull’isola un consistente volume d’affari, grazie alnotevole afflusso turistico del periodo estivo.”

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