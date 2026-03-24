E’ in programma per venerdì 27 marzo, alle 12.30, la donazione al reparto di Oncologia dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto dei beni acquistati in ricordo di Angela Bianchetti e Antonella Di Natale. Nel corso della stessa cerimonia, a cui prenderanno parte il personale medico e sanitario, autorità civili e religiose, parenti e amici, verrà anche intitolata la sala d’attesa e scoperta una targa commemorativa in memoria delle due donne scomparse di recente a distanza di 45 giorni a causa del cancro.

Antonella Di Natale e Angela Bianchetti hanno condiviso insieme un pezzo di vita importante, la difesa per l’ambiente e la salute pubblica all’interno dell’associazione ADASC, portando avanti per anni battaglie sociali a favore dei più deboli.

Antonella e Angela erano legate da una profonda e vera amicizia, hanno condiviso sofferenze e la costante voglia di tutelare i malati oncologici. Hanno lottato e ottenuto nel dicembre del 2024 l’inaugurazione della sala di chemioterapia all’ospedale barcellonese. Una grande soddisfazione considerato il fatto che più volte avevano sollecitato l’apertura della sala di infusione per le chemioterapie ed il potenziamento delle prestazioni sanitarie in favore dei malati oncologici.

Per Antonella e Angela, questa, è stata una delle ultime battaglie portate avanti insieme. L’ultima, invece, quella di chiedere che venisse lanciata post mortem una donazione per acquistare strumenti, utili per le cure e il benessere dei pazienti, per il reparto che per loro ha rappresentato una seconda casa con medici e personale sanitario sempre pronti a dimostrare professionalità, sensibilità e umanità nei confronti dei pazienti Obiettivo che hanno raggiunto per continuare ad “amare la vita”. Al reparto verranno donati due televisori con cuffie, due carrelli medici mobili, una libreria e una scaletta per lettino.

Ad impartire la benedizione sarà padre Saverio Cento, Rettore Superiore del Santuario di San Francesco di Paola da sempre legato alle tematiche inerenti il mondo dei malati oncologici.

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