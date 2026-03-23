Il sindaco Pippo Midili ha incontrato i residenti del quartiere Tono, in un confronto partecipato e costruttivo volto ad approfondire le principali tematiche legate al futuro dell’area, anche in vista della prossima stagione estiva.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha illustrato le linee programmatiche dell’amministrazione, affrontando in particolare la questione del terrapieno, problematica storica che incide sulla qualità della vita dei residenti, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. In tal senso, è stata prevista, già nell’immediato, la realizzazione di una copertura vegetale a base di graminacee, finalizzata a contenere il sollevamento di polveri e migliorare la fruibilità dell’area. Ampio spazio è stato dedicato all’analisi del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), già approvato, che individua per l’area di Passaggio una destinazione a polo culturale e a percorso ciclopedonale.

Le proposte alternative emerse nel dibattito – è stato sottolineato – risultano compatibili con le previsioni dello strumento pianificatorio vigente. Per quanto concerne le concessioni demaniali, il piano prevede una razionalizzazione complessiva delle superfici, con una riduzione rispetto allo stato attuale (da circa 5.000–5.300 mq a 4.000 mq) e l’introduzione di una sola nuova concessione. Ribadito che non automatica la conferma delle concessioni esistenti alla loro naturale scadenza.

Relativamente alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), attiva dal 2018, l’amministrazione ha evidenziato come il rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Municipale negli ultimi anni abbia già prodotto effetti positivi sulla vivibilità del quartiere. È in fase di definizione un apposito regolamento per disciplinare gli accessi, prevedendo criteri chiari per residenti, domiciliati ed esigenze stagionali.

Sul fronte della viabilità e dei parcheggi, è stata annunciata la regolamentazione temporanea dell’uso dei terrapieni fino alla realizzazione del progetto definitivo, che potrà essere attuato per lotti funzionali. Ulteriori misure, quali il frazionamento degli accessi e la presenza di personale comunale, contribuiranno a moderare la velocità dei veicoli e a migliorare la gestione complessiva dell’area. È inoltre allo studio l’attivazione di un’area parcheggio provvisoria, in attesa di soluzioni strutturali.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza, con il finanziamento e l’avvio degli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso della Manica, nonché con l’apertura di una via di fuga retrostante che ha già contribuito ad alleggerire la pressione del traffico.In merito all’area destinata ai pescatori (Angonia/Tono), è stata prospettata l’ipotesi di una variante che consenta l’utilizzo dell’area per dieci mesi l’anno alle attività tradizionali, riservando i mesi di luglio e agosto alla fruizione turistico-balneare.

Tale proposta sarà oggetto di ulteriori valutazioni. Nel corso dell’incontro, numerosi cittadini sono intervenuti portando all’attenzione dell’amministrazione criticità, proposte e testimonianze dirette.

«Mi assumo la responsabilità delle scelte fin qui adottate e di quelle future – ha dichiarato il sindaco Midili – poiché ogni decisione è orientata al benessere della comunità. Il confronto diretto con i cittadini rappresenta uno strumento fondamentale per condividere obiettivi e progettualità, con chiarezza e senza fraintendimenti». L’insieme degli interventi illustrati si inserisce in una strategia complessiva di riqualificazione del litorale di Ponente, finalizzata anche al conseguimento del riconoscimento della Bandiera Blu.

Il percorso di ascolto e confronto proseguirà nei prossimi giorni: il prossimo incontro è previsto con i residenti del quartiere Vaccarella, sabato 28 marzo alle 17.

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