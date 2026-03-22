Giovani polacchi tentano la scalata del Pilone di Messina. Il salvataggio di Vigili del Fuoco e Polizia

Giovani polacchi tentano la scalata del Pilone di Messina. Il salvataggio di Vigili del Fuoco e Polizia

MESSINA. I Vigili del fuoco del Comando di Messina e la Polizia di Stato sono intervenuti ieri in un’operazione congiunta per il soccorso di due giovani di nazionalità polacca. I due, per una manovra imprudente, si erano arrampicati sulla struttura del “Pilone” di Torre Faro, uno dei tralicci più alti al mondo, raggiungendo un’altezza di circa 150 metri, su 240 della sua altezza massima.

L’operazione di salvataggio si è svolta in totale sicurezza grazie alla professionalità dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto i due giovani in quota, assistendoli costantemente durante la delicata fase di discesa, riportandoli a terra incolumi.

Il tempestivo intervento e il coordinamento tra le forze dell’ordine e le squadre di soccorso tecnico urgente hanno permesso di evitare il peggio.

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